Дата публикации 29 октября 2025 10:34
обновлено: 10:35
Как работает архивация приложений в Android и когда ее стоит включать
Смартфон на Android. Фото: Unsplash

Смартфон быстро обрастает приложениями, часть из которых вы открываете ежедневно, а другие — лишь время от времени. Чтобы не удалять "редко используемые" программы и не терять их данные, в Android есть удобный инструмент — архивация приложений.

Об этом пишет SlashGear.

Что такое архивация и зачем она нужна

Архивация убирает с устройства часть установленного ПО — временные файлы, разрешения и сам "движок" приложения — но сохраняет его данные. Программа становится недоступной для запуска, зато освобождается место в памяти, а восстановление происходит в несколько касаний. Это простой способ расчистить хранилище без сброса настроек и без повторной настройки каждого сервиса.

Когда на смартфоне мало свободного места, Play Store может самостоятельно "сворачивать" редко открываемые приложения. Для этого откройте Google Play, нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу, перейдите в "Настройки", разверните раздел "Общие" и активируйте пункт "Автоматически архивировать приложения". После этого Play Store начнет архивировать нечасто используемые программы, как только устройству будет не хватать памяти.

Если хотите полный контроль, откройте "Настройки" — "Приложения", выберите нужную программу и нажмите "Архивировать" внизу экрана. Страница настроек такого приложения станет серого цвета, а в списке программ оно будет отображаться тускло с пиктограммой стрелки — это указывает, что оно заархивировано.

Вернуть программу к работе можно прямо из меню приложений: найдите значок и коснитесь его — Play Store начнет повторную загрузку. Альтернативный путь — "Настройки" — "Приложения" — *выбранное приложение* — "Восстановить". Для инсталляции требуется активное подключение к интернету и достаточно свободного места.

Как исключить отдельные приложения из автоматической архивации

Для важных сервисов, которыми вы пользуетесь нечасто, но хотите иметь под рукой, откройте "Настройки" — "Приложения", зайдите в карточку нужной программы и выключите переключатель "Управлять приложением, если не используется". После этого Play Store не будет архивировать это приложение даже при нехватке памяти.

Напомним, что линейка iPhone 17 стала первой, где даже базовая модель получила 256 ГБ памяти на старте — вдвое больше, чем в предыдущих поколениях. В то же время в продаже по-прежнему доступны iPhone 16 и 16e со 128 ГБ, и здесь возникает вполне резонный вопрос: хватит ли такого объема для комфортного пользования в 2025 году.

Также мы писали, что даже если место на телефоне закончилось, это еще не повод удалять воспоминания или важные файлы. Есть несколько эффективных способов быстро освободить хранилище без потери данных.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
