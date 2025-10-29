Как работает архивация приложений в Android и когда ее стоит включать

Смартфон на Android. Фото: Unsplash

Смартфон быстро обрастает приложениями, часть из которых вы открываете ежедневно, а другие — лишь время от времени. Чтобы не удалять "редко используемые" программы и не терять их данные, в Android есть удобный инструмент — архивация приложений.

Что такое архивация и зачем она нужна

Архивация убирает с устройства часть установленного ПО — временные файлы, разрешения и сам "движок" приложения — но сохраняет его данные. Программа становится недоступной для запуска, зато освобождается место в памяти, а восстановление происходит в несколько касаний. Это простой способ расчистить хранилище без сброса настроек и без повторной настройки каждого сервиса.

Когда на смартфоне мало свободного места, Play Store может самостоятельно "сворачивать" редко открываемые приложения. Для этого откройте Google Play, нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу, перейдите в "Настройки", разверните раздел "Общие" и активируйте пункт "Автоматически архивировать приложения". После этого Play Store начнет архивировать нечасто используемые программы, как только устройству будет не хватать памяти.

Если хотите полный контроль, откройте "Настройки" — "Приложения", выберите нужную программу и нажмите "Архивировать" внизу экрана. Страница настроек такого приложения станет серого цвета, а в списке программ оно будет отображаться тускло с пиктограммой стрелки — это указывает, что оно заархивировано.

Вернуть программу к работе можно прямо из меню приложений: найдите значок и коснитесь его — Play Store начнет повторную загрузку. Альтернативный путь — "Настройки" — "Приложения" — *выбранное приложение* — "Восстановить". Для инсталляции требуется активное подключение к интернету и достаточно свободного места.

Как исключить отдельные приложения из автоматической архивации

Для важных сервисов, которыми вы пользуетесь нечасто, но хотите иметь под рукой, откройте "Настройки" — "Приложения", зайдите в карточку нужной программы и выключите переключатель "Управлять приложением, если не используется". После этого Play Store не будет архивировать это приложение даже при нехватке памяти.

