Хватит ли 128 ГБ памяти на iPhone в 2025 году — ответ экспертов

Серия iPhone 17 от Apple наконец стартует с минимальными 256 ГБ хранилища даже в базовой модели. В то же время в продаже остаются более доступные iPhone 16 и 16e со стандартными 128 ГБ — и возникает вопрос, достаточно ли этого объема.

Кому хватит 128 ГБ, а кому — нет

Если вы пользуетесь смартфоном в основном для звонков, мессенджеров и периодического серфинга — 128 ГБ, скорее всего, будет достаточно. Другое дело — игры и мультимедийные библиотеки. Тяжелые тайтлы быстро "съедают" пространство: World of Tanks Blitz занимает почти 12 ГБ, War Thunder Mobile — более 3,5 ГБ, Real Racing 3 после загрузки всех активов — около 10 ГБ.

Любителям фото и видео лучше сразу брать минимум 256 ГБ, особенно если храните материалы на самом устройстве. Даже без учета игр и большого количества приложений архивы кадров легко превышают 100 ГБ — так что 128 ГБ быстро исчерпается. Для "тяжелых" сценариев — мобильный видеопродакшен, съемки фильмов — целесообразнее выбирать 512 ГБ или 1 ТБ.

Как освободить место на iPhone

iPhone никогда не поддерживал microSD, поэтому расширить память аппаратно не получится. Частично поможет очистка системных данных — но это дает ограниченный эффект. Практичный вариант — переносить фото и видео на внешний носитель или компьютер через USB-C или Lightning и время от времени наводить порядок в библиотеке.

Для удобной автоматической синхронизации подойдет iCloud с платными тарифами:

50 ГБ за 0,99 доллара в месяц;

200 ГБ за 2,99 доллара;

2 ТБ за 9,99 доллара;

6 ТБ за 29,99 доллара;

12 ТБ за 59,99 доллара.

Есть и альтернативы облачным сервисам Apple — они могут быть дешевле, но обычно менее удобны в экосистеме iPhone; если же вы пользуетесь разными платформами, такие решения могут оказаться более уместными.

128 ГБ — компромисс для максимально "минималистичных" сценариев. Чтобы не упираться в ограничения хранилища через год-два, большинству пользователей стоит смотреть в сторону 256 ГБ, а "мощным" пользователям — на 512 ГБ или 1 ТБ.

