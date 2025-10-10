Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Для чего белый круг на чехле iPhone — об этом знают не все

Для чего белый круг на чехле iPhone — об этом знают не все

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 12:32
Белый круг на чехле iPhone - зачем он нужен и как работает MagSafe
В руках смартфон Apple iPhone в чехле с MagSafe. Фото: Unsplash

Многие чехлы для iPhone имеют заметный круг посередине — это не декор, а часть системы MagSafe. Благодаря магнитам она надежно фиксирует аксессуары и упрощает беспроводную зарядку.

Об этом пишет SlashGear.

Реклама
Читайте также:

Как работает MagSafe и почему его добавили в iPhone

MagSafe — это магнитный коннектор, который Apple впервые применила в MacBook Pro почти два десятилетия назад. Магниты помогают разъему быстро "прилипать" и отсоединяться, а еще спасают ноутбук, если кто-то случайно зацепит кабель.

На iPhone MagSafe появился с линейкой iPhone 12 в 2020 году и с тех пор стал стандартом для большинства базовых и Pro-моделей (исключения — серия SE и iPhone 16e). На смартфонах он работает как беспроводная зарядка с магнитным выравниванием, а многочисленные аксессуары расширяют возможности системы далеко за пределы просто подзарядки.

Внутри iPhone расположен узор из магнитов: круг для фиксации катушки и короткая линия для точного выравнивания. Без чехла этих элементов не видно — магниты спрятаны под стеклом — и совместимость с MagSafe не страдает.

Чехлы с нарисованным кольцом и горизонтальной чертой дублируют это магнитное поле с помощью дополнительных магнитов. Качество фиксации различается: у части моделей магниты достаточны только для стабильной зарядки, но слабые для держателей или тяжелых насадок. Другие, наоборот, держат даже крепче, чем сам корпус iPhone, что важно для автомобильных или мото-кронштейнов с MagSafe.

Что дает MagSafe в повседневном использовании

Магнитное выравнивание снимает хлопоты с "попаданием" в катушку: телефон сам становится как надо, а зарядка не прерывается от легкого прикосновения. Благодаря MagSafe появились удобные вертикальные беспроводные зарядки, которые служат подставками или даже импровизированными штативами для съемки.

К спинке iPhone или совместимого чехла можно присоединить ряд аксессуаров: магнитные кошельки, PopSockets, подставки-кикстенды и тому подобное. Такие вещи существовали и раньше, но с MagSafe их крепить и снимать значительно быстрее и надежнее.

Технически беспроводная зарядка иногда работает и через очень тонкие чехлы без встроенного кольца, но магнитной фиксации не будет, а скорость зарядки может просесть из-за дополнительного слоя материала. Если понравился чехол без MagSafe, можно докупить отдельное магнитное кольцо-накладку и приклеить его к спинке: эффект будет зависеть от качества аксессуара, поэтому прочность держания может отличаться.

Напомним, эксперимент с установлением ограничения заряда iPhone на уровне 80% показал, что ожидаемый эффект продления жизни батареи может быть преувеличенным. Хотя идея кажется логичной — не доводить аккумулятор до 100%, чтобы уменьшить химическую нагрузку, — на практике пользователь получает меньшую суточную автономность без существенного выигрыша в долговечности.

Также мы писали, что переход Apple на универсальный порт USB-C открыл для iPhone 17 значительно более широкие возможности, чем просто зарядка. Смартфон теперь поддерживает подключение внешних накопителей, микрофонов, дисплеев и даже периферии вроде клавиатур или сетевых адаптеров.

Apple iPhone технологии смартфон функции MagSafe
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации