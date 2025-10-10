Белый круг на чехле iPhone - зачем он нужен и как работает MagSafe

В руках смартфон Apple iPhone в чехле с MagSafe. Фото: Unsplash

Многие чехлы для iPhone имеют заметный круг посередине — это не декор, а часть системы MagSafe. Благодаря магнитам она надежно фиксирует аксессуары и упрощает беспроводную зарядку.

Как работает MagSafe и почему его добавили в iPhone

MagSafe — это магнитный коннектор, который Apple впервые применила в MacBook Pro почти два десятилетия назад. Магниты помогают разъему быстро "прилипать" и отсоединяться, а еще спасают ноутбук, если кто-то случайно зацепит кабель.

На iPhone MagSafe появился с линейкой iPhone 12 в 2020 году и с тех пор стал стандартом для большинства базовых и Pro-моделей (исключения — серия SE и iPhone 16e). На смартфонах он работает как беспроводная зарядка с магнитным выравниванием, а многочисленные аксессуары расширяют возможности системы далеко за пределы просто подзарядки.

Внутри iPhone расположен узор из магнитов: круг для фиксации катушки и короткая линия для точного выравнивания. Без чехла этих элементов не видно — магниты спрятаны под стеклом — и совместимость с MagSafe не страдает.

Чехлы с нарисованным кольцом и горизонтальной чертой дублируют это магнитное поле с помощью дополнительных магнитов. Качество фиксации различается: у части моделей магниты достаточны только для стабильной зарядки, но слабые для держателей или тяжелых насадок. Другие, наоборот, держат даже крепче, чем сам корпус iPhone, что важно для автомобильных или мото-кронштейнов с MagSafe.

Что дает MagSafe в повседневном использовании

Магнитное выравнивание снимает хлопоты с "попаданием" в катушку: телефон сам становится как надо, а зарядка не прерывается от легкого прикосновения. Благодаря MagSafe появились удобные вертикальные беспроводные зарядки, которые служат подставками или даже импровизированными штативами для съемки.

К спинке iPhone или совместимого чехла можно присоединить ряд аксессуаров: магнитные кошельки, PopSockets, подставки-кикстенды и тому подобное. Такие вещи существовали и раньше, но с MagSafe их крепить и снимать значительно быстрее и надежнее.

Технически беспроводная зарядка иногда работает и через очень тонкие чехлы без встроенного кольца, но магнитной фиксации не будет, а скорость зарядки может просесть из-за дополнительного слоя материала. Если понравился чехол без MagSafe, можно докупить отдельное магнитное кольцо-накладку и приклеить его к спинке: эффект будет зависеть от качества аксессуара, поэтому прочность держания может отличаться.

