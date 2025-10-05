Стоит ли заряжать iPhone до 80% — результаты годового эксперимента

В руках смартфон Apple iPhone 16. Фото: Unsplash

Эксперимент с лимитом заряда на уровне 80% показал, что реальная польза может быть менее ощутимой, чем ожидается. Вместо прироста ресурса пользователь ежедневно теряет часть автономности, а разница в износе не всегда очевидна.

Что показал годовой эксперимент с iPhone

Специалист почти год пользовался iPhone с "правильной" зарядкой: не опускал уровень ниже 20%, избегал перегревов, применял оригинальный блок и изредка MagSafe. После 177 циклов аккумулятор просел лишь на 1% — результат приемлемый, но ощутимый эффект от ограничения имеет минимальный вид.

Для контраста: другой пользователь заряжал и разряжал смартфон "до упора", пользовался беспроводными зарядками и даже оставлял устройство на солнце — в статистике батарея оставалась на 100%. Это намекает, что деградация может сильнее зависеть от качества конкретного элемента питания и внутренней оптимизации iOS, чем от самого лимита заряда.

Есть и практический минус: устанавливая предел 80%, пользователь ежедневно добровольно отдает около пятой части доступной емкости. Теоретический выигрыш в долговечности оборачивается постоянными подзарядками и меньшим удобством.

Вывод прост: лимит на 80% может дать долгосрочную пользу, но в реальных условиях он часто не оправдывает себя. Более сбалансированным подходом является "мягкий" порог в 95% или обычное пользование телефоном без навязчивого контроля процентов.

