Чи варто заряджати iPhone до 80% — результати річного експерименту

Експеримент із лімітом заряду на рівні 80% показав, що реальна користь може бути менш відчутною, ніж очікується. Замість приросту ресурсу користувач щодня втрачає частину автономності, а різниця у зношенні не завжди очевидна.

Що показав річний експеримент з iPhone

Фахівець майже рік користувався iPhone з "правильною" зарядкою: не опускав рівень нижче 20%, уникав перегрівів, застосовував оригінальний блок і зрідка MagSafe. Після 177 циклів акумулятор просів лише на 1% — результат прийнятний, але відчутний ефект від обмеження має мінімальний вигляд.

Для контрасту: інший користувач заряджав і розряджав смартфон "до упору", користувався бездротовими зарядками й навіть залишав пристрій на сонці — у статистиці батарея залишалася на 100%. Це натякає, що деградація може сильніше залежати від якості конкретного елемента живлення та внутрішньої оптимізації iOS, ніж від самого ліміту заряду.

Є й практичний мінус: встановлюючи межу 80%, користувач щодня добровільно віддає близько п'ятої частини доступної місткості. Теоретичний виграш у довговічності обертається постійними підзарядками та меншою зручністю.

Висновок простий: ліміт на 80% може дати довгострокову користь, але в реальних умовах він часто не виправдовує себе. Збалансованішим підходом є "м'який" поріг у 95% або звичайне користування телефоном без нав'язливого контролю відсотків.

Нагадаємо, навіть коли смартфон здається неактивним, він може втрачати заряд швидше, ніж очікується. Однією з малопомітних причин є вібрація — кожне спрацьовування вібромотора споживає більше енергії, ніж простий звуковий сигнал сповіщення.

Також ми писали, що iPhone цілком сумісний із більшістю адаптерів від Android-смартфонів, і користувачі не відчують суттєвої різниці у швидкості заряджання. Основна умова — щоб блок живлення підтримував стандарт USB Power Delivery і був оригінальним або сертифікованим.