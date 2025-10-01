Відео
Чи можна заряджати iPhone зарядним пристроєм від Android

Чи можна заряджати iPhone зарядним пристроєм від Android

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 12:32
Чи можна заряджати iPhone адаптером від Android — пояснення експертів
Смартфон Apple iPhone 17 на зарядці. Фото: кадр з відео/YouTube

iPhone без проблем можна заряджати більшістю адаптерів від Android-смартфонів — помітної різниці у щоденному використанні не буде. Ключове — підтримка стандарту USB Power Delivery і якісний, сертифікований блок живлення.

Про це пише ITsider.

Читайте також:

Що важливо знати про заряджання через USB-C

Заряджання iPhone сторонніми адаптерами цілком реальне: міф про "унікальні" аксесуари Apple вже не актуальний, адже компанія давно працює з універсальним стандартом USB Power Delivery. Тож більшість сучасних блоків живлення підходять без обмежень, а відмінності стосуються переважно швидкості.

Щодо роз'ємів складнощів теж немає. Більшість адаптерів для Android мають USB-C, і після переходу Apple на цей порт, починаючи з iPhone 15, сумісність стала повною — потрібен лише кабель USB-C — USB-C. Для попередніх моделей з Lightning достатньо кабелю USB-C — Lightning — смартфон заряджатиметься коректно.

Найбільше значення має підтримка швидкої зарядки за стандартом USB Power Delivery: з ним iPhone відновлює близько половини заряду приблизно за 30 хвилин. Блоки живлення Samsung, Xiaomi, Anker, UGREEN, Baseus та інших брендів з PD забезпечать таку саму швидкість, як і оригінальний адаптер Apple. Якщо ж зарядний пристрій підтримує тільки Quick Charge чи інші протоколи, iPhone все одно заряджатиметься, але повільніше — орієнтовно на рівні звичайних 10 Вт.

Питання безпеки зводиться до якості пристрою. Не варто користуватися дешевими, невідомими адаптерами з нестабільною напругою, що можуть нашкодити батареї. Вибір перевіреного виробника — навіть якщо це не Apple — гарантує надійність і стабільність.

Нагадаємо, багато користувачів звикли залишати смартфон на ніч під'єднаним до зарядки, очікуючи, що вранці індикатор покаже 100%. Проте саме така звичка прискорює деградацію акумулятора.

Також ми писали, що навіть новий смартфон може легко працювати півтора-два дні без підзарядки, але вже за рік власник помічає необхідність шукати розетку серед дня. Якщо пристрій не зазнавав падінь чи пошкодження водою, причина зазвичай у природному старінні акумулятора, яке проявляється поступовим зменшенням місткості.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
