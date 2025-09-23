Відео
Головна Технології Чому смартфон гірше тримає заряд вже через рік після купівлі

Чому смартфон гірше тримає заряд вже через рік після купівлі

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 14:24
Чому батарея смартфона "вмирає" за 1-2 роки — основні причини
Смартфон на зарядці. Фото: Freepik

Новий смартфон легко тримає заряд півтора-два дні, але вже за рік ви ловите себе на пошуках розетки о третій годині дня. Якщо телефон не падав і не потрапляв у воду, справа — у природному старінні акумулятора.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому батарея смартфона постійно "вмирає" за 1-2 роки.

Читайте також:

В чому проблема недовговічності акумуляторів смартфонів

Літій-іонні (Li-ion) та літій-полімерні (Li-Pol) акумулятори постійно переживають хімічні процеси. На аноді та катоді з часом накопичуються побічні продукти, що заважають іонам літію вільно рухатися. Простіше кажучи, "доріжки" для енергії всередині елемента поступово "заростають", і пропускна здатність падає — це неминуча хімічна деградація.

Цикл заряджання — це не одне під'єднання до розетки. Один повний цикл — це сумарний заряд на 100%. Наприклад, два рази по 50% або десять разів по 10% — це теж один цикл. За заводськими оцінками, більшість акумуляторів розраховані на приблизно 500-850 повних циклів до зниження місткості до 80% від початкової. За щоденного заряджання ці 500 циклів набігають приблизно за 1,5-2 роки.

Перегрів різко прискорює руйнівні хімічні реакції. Типові джерела перегріву:

  • ігри під час заряджання (нагрівається і чипсет, і батарея);
  • швидка зарядка в щільному чохлі (теплу нікуди відводитися);
  • залишений на сонці смартфон, наприклад, на торпедо авто.

Сильний холод теж шкідливий, але жара завдає значно серйознішої та часто незворотної шкоди.

Звички користувача теж пришвидшують знос:

  • розряд "у нуль" — удар по хімії елемента. Краще під'єднуватися приблизно на 20%;
  • постійні 100% — також небажані: повністю заряджений елемент перебуває під підвищеною напругою і швидше старіє.

Звідси правило 20-80%: тримати заряд у цьому діапазоні. Багато смартфонів мають режими, що зупиняють заряд на 80-85% і "добирають" решту перед пробудженням, щоб не "висіти" на 100% усю ніч.

Сучасний смартфон — це потужний кишеньковий комп'ютер: екрани 120 Гц, 4K-обробка відео, численні модулі зв'язку. Усе це споживає енергію, тож ми частіше заряджаємо пристрій і швидше "накручуємо" лічильник циклів. Водночас ринок вимагає тонких і легких корпусів, тому інженери змушені балансувати між більшою батареєю та дизайном — нерідко перемагає дизайн.

Зупинити старіння акумулятора неможливо, але його можна відчутно сповільнити:

  • уникайте перегріву: не грайте під час заряджання і не лишайте телефон на сонці;
  • не розряджайте "в нуль", під'єднуйте на 20-30%;
  • не тримайте постійно на 100%, увечері вмикайте режим оптимізованого заряджання (якщо є);
  • користуйтеся оригінальними або сертифікованими зарядними пристроями — вони правильно взаємодіють із контролером живлення за струмом, напругою і температурою.

І варто пам'ятати, що заміна батареї через 2-3 роки активного використання — це нормальна процедура, а не ознака браку.

Нагадаємо, встановлення обмеження зарядки смартфона на рівні близько 80% допомагає подовжити термін служби акумулятора. Літій-іонні та літій-полімерні батареї найменше зношуються, коли їхній заряд утримується у межах від 20% до 80%.

Також ми писали, що навіть за мінімального використання смартфон може втрачати заряд швидше, ніж очікувалося. У більшості випадків причиною є не сам акумулятор, а численні фонові процеси та активні модулі.

телефони смартфон заряджання акумулятор автономність
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
