Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Скільки разів на день заряджати телефон, щоб не "вбити" батарею

Скільки разів на день заряджати телефон, щоб не "вбити" батарею

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 10:34
Як правильно заряджати смартфон — поради для довговічності батареї
Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Багато хто звично ставить смартфон на зарядку на ніч і чекає, поки індикатор покаже 100% — саме така практика пришвидшує знос акумулятора. Щоб подовжити строк служби батареї, варто змінити підхід до щоденного заряджання.

Про це пише РадіоТрек.

Реклама
Читайте також:

Як правильно заряджати телефон

Найгірше для акумулятора — доводити його до нуля, тож підживлювати пристрій варто ще на рівні приблизно 20-30% заряду. Оптимальним вважається діапазон 30-80%, у якому елементи живлення зношуються повільніше. Замість одного довгого "сеансу" краще робити кілька коротких підзарядок протягом дня — двох-трьох разів цілком достатньо, і це не шкодить батареї.

Нічна зарядка небажана: коли телефон довго лишається під'єднаним після досягнення 100%, елемент живлення перебуває під підвищеною напругою, що прискорює його деградацію. Часті короткі підживлення безпечніші та корисніші за повні цикли — не варто чекати повного розряду і щоразу "ганяти" смартфон до ста відсотків.

Такий режим робить користування зручнішим і допомагає зберегти ресурс батареї надовше.

Нагадаємо, обмеження зарядки смартфона приблизно на рівні 80% може суттєво продовжити термін служби батареї. Літій-іонні та літій-полімерні акумулятори найкраще працюють у межах 20-80% заряду: у цьому діапазоні вони менше нагріваються, повільніше втрачають місткість і залишаються стабільними у довгостроковій перспективі.

Також ми писали, що серед користувачів досі поширений міф, нібито перед підключенням до мережі смартфон слід повністю розряджати. Це правило залишилося ще з часів нікелевих акумуляторів і абсолютно не підходить для сучасних літій-іонних батарей.

телефони смартфон заряджання акумулятор зарядний пристрій
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації