Як правильно заряджати смартфон — поради для довговічності батареї

Багато хто звично ставить смартфон на зарядку на ніч і чекає, поки індикатор покаже 100% — саме така практика пришвидшує знос акумулятора. Щоб подовжити строк служби батареї, варто змінити підхід до щоденного заряджання.

Як правильно заряджати телефон

Найгірше для акумулятора — доводити його до нуля, тож підживлювати пристрій варто ще на рівні приблизно 20-30% заряду. Оптимальним вважається діапазон 30-80%, у якому елементи живлення зношуються повільніше. Замість одного довгого "сеансу" краще робити кілька коротких підзарядок протягом дня — двох-трьох разів цілком достатньо, і це не шкодить батареї.

Нічна зарядка небажана: коли телефон довго лишається під'єднаним після досягнення 100%, елемент живлення перебуває під підвищеною напругою, що прискорює його деградацію. Часті короткі підживлення безпечніші та корисніші за повні цикли — не варто чекати повного розряду і щоразу "ганяти" смартфон до ста відсотків.

Такий режим робить користування зручнішим і допомагає зберегти ресурс батареї надовше.

Нагадаємо, обмеження зарядки смартфона приблизно на рівні 80% може суттєво продовжити термін служби батареї. Літій-іонні та літій-полімерні акумулятори найкраще працюють у межах 20-80% заряду: у цьому діапазоні вони менше нагріваються, повільніше втрачають місткість і залишаються стабільними у довгостроковій перспективі.

Також ми писали, що серед користувачів досі поширений міф, нібито перед підключенням до мережі смартфон слід повністю розряджати. Це правило залишилося ще з часів нікелевих акумуляторів і абсолютно не підходить для сучасних літій-іонних батарей.