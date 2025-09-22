Как правильно заряжать телефон — советы для сохранения батареи

Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Многие привычно ставят смартфон на зарядку на ночь и ждут, пока индикатор покажет 100% — именно такая практика ускоряет износ аккумулятора. Чтобы продлить срок службы батареи, стоит изменить подход к ежедневной зарядке.

Как правильно заряжать телефон

Хуже всего для аккумулятора — доводить его до нуля, поэтому подпитывать устройство стоит еще на уровне примерно 20-30% заряда. Оптимальным считается диапазон 30-80%, в котором элементы питания изнашиваются медленнее. Вместо одного длинного "сеанса" лучше делать несколько коротких подзарядок в течение дня — двух-трех раз вполне достаточно, и это не вредит батарее.

Ночная зарядка нежелательна: когда телефон долго остается подключенным после достижения 100%, элемент питания находится под повышенным напряжением, что ускоряет его деградацию. Частые короткие подпитки безопаснее и полезнее полных циклов — не стоит ждать полного разряда и каждый раз "гонять" смартфон до ста процентов.

Такой режим делает пользование более удобным и помогает сохранить ресурс батареи дольше.

Напомним, ограничение зарядки смартфона примерно на уровне 80% может существенно продлить срок службы батареи. Литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы лучше всего работают в пределах 20-80% заряда: в этом диапазоне они меньше нагреваются, медленнее теряют емкость и остаются стабильными в долгосрочной перспективе.

Также мы писали, что среди пользователей до сих пор распространен миф, якобы перед подключением к сети смартфон следует полностью разряжать. Это правило осталось еще со времен никелевых аккумуляторов и совершенно не подходит для современных литий-ионных батарей.