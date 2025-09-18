Стоит ли разряжать телефон до нуля перед зарядкой — вся правда о мифе про батарею

Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Многие пользователи до сих пор считают, что смартфон стоит разряжать "в ноль" перед подключением к сети. На самом деле это правило происходит из эпохи никелевых аккумуляторов и для современных литий-ионных батарей не только лишнее, но и вредное.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему не стоит разряжать телефон перед полной зарядкой.

Реклама

Читайте также:

Почему нельзя разряжать телефон "в ноль"

Ранние мобильные телефоны использовали никель-кадмиевые и никель-металлгидридные элементы, которые страдали от "эффекта памяти". Чтобы частично восстановить их емкость, советовали периодически проводить полные циклы разряда-заряда — привычка сохранилась, хотя технологии изменились.

Современные батареи работают иначе. Литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы не имеют классического "эффекта памяти". Если в лабораториях и фиксируют минимальные отклонения напряжения, в реальном пользовании они нивелируются контроллерами питания смартфона.

Когда напряжение элемента падает ниже критического предела, запускаются необратимые химические процессы: разрушается защитный слой и возможно растворение медных коллекторов. Особенно рискованно оставлять устройство полностью разряженным надолго — оно может уйти в глубокий разряд, из которого обычная зарядка уже не "поднимет".

Наилучшую долговечность аккумуляторы демонстрируют при поддержании уровня примерно 20-80%. Производители это учитывают и внедряют "оптимизированную зарядку", которая ночью удерживает заряд на уровне ~80-85% и доводит до 100% непосредственно перед пробуждением.

Исключение — калибровка индикатора заряда. Раз в несколько месяцев или при проблемах с процентами можно выполнить полный цикл от 0% до 100%, чтобы синхронизировать показатели программного обеспечения с фактическим состоянием батареи. Делать это регулярно не нужно.

Правила из эпохи никелевых аккумуляторов больше не работают: для современных смартфонов полный разряд — риск, а не польза. Соблюдение умеренного диапазона и использование разумных алгоритмов зарядки поможет дольше сохранить емкость и производительность батареи.

Напомним, смартфон может быстро разряжаться даже в том случае, если владелец почти не пользуется им в течение дня. В большинстве ситуаций причина кроется не в неисправности батареи, а в фоновых процессах и модулях, которые постоянно активны и незаметно расходуют энергию.

Также мы писали, что многие владельцы планшетов интересуются, безопасно ли пользоваться устройством во время зарядки. Специалисты отмечают, что это вполне возможно, если применять оригинальный адаптер питания в исправном состоянии и соблюдать элементарные правила безопасности.