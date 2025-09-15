Зачем смартфоны продают без зарядки в комплекте — объяснение компаний

Зарядное устройство для смартфона. Фото: Freepik

Смартфоны все чаще продают без сетевого адаптера — и это вызывает немало вопросов у пользователей. Компании объясняют решение экологическими соображениями, удешевлением производства и поощрением более осознанного потребления техники.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о том, почему производители отказались от зарядных устройств в комплекте.

Как индустрия отказалась от зарядных адаптеров

Тренд сформировался в конце 2020 года. Первой из крупных компаний на него пошла Apple, представив осенью 2020 года iPhone 12 без традиционного блока питания и наушников EarPods — шаг, вызвавший широкий резонанс. Apple обосновывала отказ заботой об окружающей среде: по мнению компании, большинство людей уже имеют нужные аксессуары, поэтому это поможет уменьшить электронные отходы и общее влияние на окружающую среду. Впоследствии пример подхватила Samsung — линейка Galaxy S21 в январе 2021 года также вышла без зарядника в базовой комплектации. Аналогичной стратегии придерживались и другие крупные игроки — Xiaomi, Google и Huawei, ссылаясь на те же причины.

Отказ от комплектного адаптера, по логике производителей, сокращает объемы электронных отходов: у многих покупателей уже есть запасные блоки, а часть пользуется беспроводной зарядкой. Меньше компонентов — меньше вес коробки и самого продукта, проще транспортировка и ниже углеродный след при перевозках. Эти аргументы активно звучат в маркетинговых коммуникациях компаний, которые демонстрируют приверженность принципам устойчивого развития.

Есть и прямой экономический эффект: не комплектуя смартфоны адаптерами, производители экономят на производстве, тестировании и сертификации зарядных устройств. Освободившиеся ресурсы можно направить на улучшение самих смартфонов, развитие новых технологий или расширение модельных линеек. Для потребителя это потенциально означает более высокое качество продуктов — хотя и ценой необходимости приобрести зарядник отдельно.

Тем, кто обновляет смартфон в рамках одного бренда, обычно достаточно предыдущего адаптера — поэтому отсутствие нового в коробке воспринимается спокойнее. В то же время для тех, кто покупает первый смартфон или переходит на другую марку, возникают дополнительные хлопоты и расходы на отдельный блок питания.

Современные модели массово поддерживают быструю зарядку, что требует специальных адаптеров. Старые блоки часто несовместимы с новыми стандартами или существенно медленнее, так что даже наличие "старого" зарядника нередко не спасает — покупка нового становится фактически неизбежной.

