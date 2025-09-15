Чому смартфони продають без зарядки у комплекті — пояснення виробників

Зарядний пристрій для смартфона. Фото: Freepik

Смартфони дедалі частіше продають без мережевого адаптера — і це викликає чимало запитань у користувачів. Компанії пояснюють рішення екологічними міркуваннями, здешевленням виробництва та заохоченням більш усвідомленого споживання техніки.

Сайт Новини.LIVE розповідає про те, чому виробники відмовилися від зарядних пристроїв у комплекті.

Як індустрія відмовилася від зарядних адаптерів

Тренд сформувався наприкінці 2020 року. Першою з великих компаній на нього пішла Apple, представивши восени 2020 року iPhone 12 без традиційного блока живлення та навушників EarPods — крок, що викликав широкий резонанс. Apple обґрунтовувала відмову турботою про довкілля: на думку компанії, більшість людей уже мають потрібні аксесуари, тож це допоможе зменшити електронні відходи та загальний вплив на навколишнє середовище. Згодом приклад підхопила Samsung — лінійка Galaxy S21 у січні 2021 року також вийшла без зарядника у базовій комплектації. Аналогічної стратегії дотрималися й інші великі гравці — Xiaomi, Google і Huawei, посилаючись на ті самі причини.

Відмова від комплектного адаптера, за логікою виробників, скорочує обсяги електронних відходів: у багатьох покупців уже є запасні блоки, а частина користується бездротовою зарядкою. Менше компонентів — менша вага коробки й самого продукту, простіше транспортування та нижчий вуглецевий слід під час перевезень. Ці аргументи активно звучать у маркетингових комунікаціях компаній, які демонструють прихильність принципам сталого розвитку.

Є й прямий економічний ефект: не комплектуючи смартфони адаптерами, виробники заощаджують на виробництві, тестуванні та сертифікації зарядних пристроїв. Звільнені ресурси можна спрямувати на поліпшення самих смартфонів, розвиток нових технологій або розширення модельних лінійок. Для споживача це потенційно означає вищу якість продуктів — хоча й ціною необхідності придбати зарядник окремо.

Тим, хто оновлює смартфон у межах одного бренду, зазвичай достатньо попереднього адаптера — тому відсутність нового в коробці сприймається спокійніше. Водночас для тих, хто купує перший смартфон або переходить на іншу марку, виникає додатковий клопіт і витрати на окремий блок живлення.

Сучасні моделі масово підтримують швидку зарядку, що вимагає спеціальних адаптерів. Старі блоки часто несумісні з новими стандартами або суттєво повільніші, тож навіть наявність "старого" зарядника нерідко не рятує — покупка нового стає фактично неминучою.

Нагадаємо, смартфон перетворився на універсальний пристрій для роботи, навчання, фінансів і щоденного спілкування. Водночас звичка заряджати його без контролю може непомітно шкодити батареї та скорочувати її термін служби навіть у флагманських моделях.

Також ми писали, що щодня мільйони телефонів підключають до зарядок, і кожен цикл запускає незворотні хімічні процеси, які поступово зношують акумулятор. На цьому тлі вже кілька років активно обговорюють "правило 20-80": вважається, що заряд до 100% і повне розряджання шкодять батареї.