Правило 20-80 — як правильно заряджати смартфон і не зіпсувати батарею

Підключення смартфона до зарядки. Фото: Freepik

Щодня мільйони смартфонів під'єднуються до зарядок, і кожен цикл запускає незворотні хімічні процеси, що поступово зношують акумулятор. На цьому тлі вже кілька років обговорюють "золоте правило 20-80": нібито повна зарядка до 100% і розряд до нуля шкодять батареї.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи справді це правило має наукове підґрунтя.

Реклама

Читайте також:

Чи справді правило "20-80" має практичний сенс

Коли індикатор підходить до 100%, напруга в осередках сягає пікових значень. Це прискорює побічні реакції: окиснення електроліту, деградацію катода, а на аноді — надмірне потовщення захисного шару твердого електроліту, який "від'їдає" активний літій і зменшує місткість. Не менш шкідливий і глибокий розряд до 0%: можливе розчинення мідних компонентів і поява дендритів, що здатні спричинити внутрішнє коротке замикання.

Тривалість служби вимірюється не роками, а циклами. Важливо, наскільки глибоко ви розряджаєте батарею: повні проходи від 100% до 0% зазвичай витримують близько 300-500 циклів до помітної втрати місткості. Робота в щадному діапазоні, наприклад 75-25%, здатна збільшити ресурс до приблизно 1500 циклів і більше. Часті неглибокі підзарядки в "середній зоні" шкодять менше, ніж рідкісні, але повні.

Виробники враховують фізику зносу й застосовують програмні методи сповільнення деградації. "Оптимізоване заряджання" в Apple та "Захист акумулятора" у Samsung реалізують підхід, близький до "20-80": смартфон швидко добігає приблизно до 80%, а потім притримує процес, доводячи до 100% лише до моменту, коли користувач зазвичай від'єднує кабель. Так батарея менше часу проводить у режимі високої напруги.

Навіть ідеальне дотримання відсотків не допоможе, якщо ігнорувати температуру. Перегрів — каталізатор усіх небажаних реакцій: заряджання під подушкою, під прямим сонцем чи використання "важких" додатків під час швидкої зарядки шкодить більше, ніж епізодична зарядка до 100% у прохолодному приміщенні.

Ті, хто стверджують, що заряджати телефон до 100% категорично не можна, перебільшують. Сучасні пристрої мають захисти від перезаряду і правило "20-80" радше не заборона, а стратегія для тих, хто хоче максимально продовжити ресурс батареї.

Нагадаємо, зміни в iPhone останніх поколінь вже не такі радикальні, як колись — компанія зосереджується на дрібних удосконаленнях. Проте навіть у рамках підходу "просто працює" є системні параметри, які варто вимкнути, аби посилити безпеку, оптимізувати роботу та зекономити заряд акумулятора.

Також ми писали, що окремі служби Android постійно активні у фоновому режимі та непомітно витрачають енергію. Для збільшення часу роботи смартфона достатньо відключити кілька функцій у меню швидких налаштувань.