Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Чи шкідливо заряджати батарею смартфона до 100%

Чи шкідливо заряджати батарею смартфона до 100%

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 10:34
Правило 20-80 — як правильно заряджати смартфон і не зіпсувати батарею
Підключення смартфона до зарядки. Фото: Freepik

Щодня мільйони смартфонів під'єднуються до зарядок, і кожен цикл запускає незворотні хімічні процеси, що поступово зношують акумулятор. На цьому тлі вже кілька років обговорюють "золоте правило 20-80": нібито повна зарядка до 100% і розряд до нуля шкодять батареї.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи справді це правило має наукове підґрунтя.

Реклама
Читайте також:

Чи справді правило "20-80" має практичний сенс

Коли індикатор підходить до 100%, напруга в осередках сягає пікових значень. Це прискорює побічні реакції: окиснення електроліту, деградацію катода, а на аноді — надмірне потовщення захисного шару твердого електроліту, який "від'їдає" активний літій і зменшує місткість. Не менш шкідливий і глибокий розряд до 0%: можливе розчинення мідних компонентів і поява дендритів, що здатні спричинити внутрішнє коротке замикання.

Тривалість служби вимірюється не роками, а циклами. Важливо, наскільки глибоко ви розряджаєте батарею: повні проходи від 100% до 0% зазвичай витримують близько 300-500 циклів до помітної втрати місткості. Робота в щадному діапазоні, наприклад 75-25%, здатна збільшити ресурс до приблизно 1500 циклів і більше. Часті неглибокі підзарядки в "середній зоні" шкодять менше, ніж рідкісні, але повні.

Виробники враховують фізику зносу й застосовують програмні методи сповільнення деградації. "Оптимізоване заряджання" в Apple та "Захист акумулятора" у Samsung реалізують підхід, близький до "20-80": смартфон швидко добігає приблизно до 80%, а потім притримує процес, доводячи до 100% лише до моменту, коли користувач зазвичай від'єднує кабель. Так батарея менше часу проводить у режимі високої напруги.

Навіть ідеальне дотримання відсотків не допоможе, якщо ігнорувати температуру. Перегрів — каталізатор усіх небажаних реакцій: заряджання під подушкою, під прямим сонцем чи використання "важких" додатків під час швидкої зарядки шкодить більше, ніж епізодична зарядка до 100% у прохолодному приміщенні.

Ті, хто стверджують, що заряджати телефон до 100% категорично не можна, перебільшують. Сучасні пристрої мають захисти від перезаряду і правило "20-80" радше не заборона, а стратегія для тих, хто хоче максимально продовжити ресурс батареї.

Нагадаємо, зміни в iPhone останніх поколінь вже не такі радикальні, як колись — компанія зосереджується на дрібних удосконаленнях. Проте навіть у рамках підходу "просто працює" є системні параметри, які варто вимкнути, аби посилити безпеку, оптимізувати роботу та зекономити заряд акумулятора.

Також ми писали, що окремі служби Android постійно активні у фоновому режимі та непомітно витрачають енергію. Для збільшення часу роботи смартфона достатньо відключити кілька функцій у меню швидких налаштувань.

телефони смартфон заряджання захист акумулятор зарядний пристрій
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації