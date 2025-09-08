Видео
Главная Технологии Правда ли правило "20-80" зарядки смартфона работает

Правда ли правило "20-80" зарядки смартфона работает

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 10:34
Правило 20-80 — как продлить срок службы аккумулятора смартфона
Подключение смартфона к зарядке. Фото: Freepik

Ежедневно миллионы смартфонов подключаются к зарядкам, и каждый цикл запускает необратимые химические процессы, постепенно изнашивающие аккумулятор. На этом фоне уже несколько лет обсуждают "золотое правило 20-80": якобы полная зарядка до 100% и разряд до нуля вредят батарее.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, действительно ли это правило имеет научную основу.

Читайте также:

Действительно ли правило "20-80" имеет практический смысл

Когда индикатор подходит к 100%, напряжение в ячейках достигает пиковых значений. Это ускоряет побочные реакции: окисление электролита, деградацию катода, а на аноде — чрезмерное утолщение защитного слоя твердого электролита, который "отъедает" активный литий и уменьшает емкость. Не менее вреден и глубокий разряд до 0%: возможно растворение медных компонентов и появление дендритов, способных вызвать внутреннее короткое замыкание.

Продолжительность службы измеряется не годами, а циклами. Важно, насколько глубоко вы разряжаете батарею: полные проходы от 100% до 0% обычно выдерживают около 300-500 циклов до заметной потери емкости. Работа в щадящем диапазоне, например 75-25%, способна увеличить ресурс до примерно 1500 циклов и более. Частые неглубокие подзарядки в "средней зоне" вредят меньше, чем редкие, но полные.

Производители учитывают физику износа и применяют программные методы замедления деградации. "Оптимизированная зарядка" у Apple и "Защита аккумулятора" у Samsung реализуют подход, близкий к "20-80": смартфон быстро добегает примерно до 80%, а затем придерживает процесс, доводя до 100% только к моменту, когда пользователь обычно отсоединяет кабель. Так батарея меньше времени проводит в режиме высокого напряжения.

Даже идеальное соблюдение процентов не поможет, если игнорировать температуру. Перегрев — катализатор всех нежелательных реакций: зарядка под подушкой, под прямым солнцем или использование "тяжелых" приложений во время быстрой зарядки вредит больше, чем эпизодическая зарядка до 100% в прохладном помещении.

Те, кто утверждают, что заряжать телефон до 100% категорически нельзя, преувеличивают. Современные устройства имеют защиты от перезаряда и правило "20-80" скорее не запрет, а стратегия для тех, кто хочет максимально продлить ресурс батареи.

Напомним, изменения в iPhone последних поколений уже не такие радикальные, как прежде — компания сосредотачивается на мелких усовершенствованиях. Однако даже в рамках подхода "просто работает" есть системные параметры, которые стоит выключить, чтобы усилить безопасность, оптимизировать работу и сэкономить заряд аккумулятора.

Также мы писали, что отдельные службы Android постоянно активны в фоновом режиме и незаметно расходуют энергию. Для увеличения времени работы смартфона достаточно отключить несколько функций в меню быстрых настроек.

телефоны смартфон зарядка защита аккумулятор зарядное устройство
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
