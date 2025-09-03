Безопасно ли оставлять телефон на зарядке ночью — объяснение экспертов

Зарядное устройство для смартфона в розетке. Фото: Unsplash

Аккумуляторы смартфонов — расходный материал: со временем они теряют емкость из-за силы тока, температурных колебаний и естественного цикла химических процессов. На фоне этого пользователи часто задумываются, безопасно ли держать телефон на зарядке ночью.

Об этом пишет SlashGear.

Как работает "ночная" зарядка и почему это безопасно

Если вы пользуетесь официальным адаптером из коробки, фирменным аксессуаром производителя или зарядкой от надежного бренда, проблем не возникнет даже при длительном подключении. Современные смартфоны имеют встроенные системы защиты батареи, а блоки питания — аппаратные предохранители от перегрева, перепада напряжения и сверхтока.

Даже быстрые адаптеры мощностью до 80 Вт оснащены защитой от повышения температуры и других аварийных сценариев. Долгое пребывание на кабеле не представляет серьезной угрозы независимо от того, пользуетесь вы телефоном или он лежит без дела.

Apple объясняет, что iPhone автоматически прекращает зарядку, когда аккумулятор достигает 100%, даже если кабель остается подключенным. Далее процесс возобновляется только тогда, когда уровень падает ниже примерно 95% из-за фоновых затрат энергии. У Samsung действует похожая логика так называемых "обслуживающих" подзарядов: устройство периодически поднимает процент так, чтобы во время отсоединения кабеля батарея была полной.

Вопрос тепла во время зарядки тоже учтен. Высокие температуры действительно вредят литий-ионным элементам, но в смартфонах их уровень значительно ниже, чем в больших батареях вроде автомобильных. По словам Samsung, технически полезно отсоединять устройство после 100%, но реальная выгода от этого минимальна — чипы управления и датчики не допускают "перезаряда". Зато стоит следить за условиями окружающей среды: Apple предупреждает, что зарядка при температуре свыше 35°C может окончательно сократить срок службы аккумулятора.

Напомним, ускоренный износ аккумулятора одинаково касается как бюджетных смартфонов, так и премиальных флагманов. То, как вы заряжаете устройство ежедневно, напрямую влияет на его долговечность, поэтому правильные привычки помогут надолго сохранить емкость батареи.

Также мы писали, что режим полета стоит использовать не только во время перелетов. Эксперты советуют включать его на ночь — это не только экономит заряд, но и положительно сказывается на стабильности работы смартфона и качестве вашего сна.