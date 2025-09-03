Відео
Чи безпечно залишати на всю ніч телефон заряджатися

Дата публікації: 3 вересня 2025 12:32
Чи безпечно залишати телефон на зарядці вночі — пояснення експертів
Зарядний пристрій для смартфона у розетці. Фото: Unsplash

Акумулятори смартфонів  — витратний матеріал: з часом вони втрачають місткість через силу струму, температурні коливання та природний цикл хімічних процесів. На тлі цього користувачі часто замислюються, чи безпечно тримати телефон на зарядці вночі.

Про це пише SlashGear.

Читайте також:

Як працює "нічна" зарядка і чому це безпечно

Якщо ви користуєтеся офіційним адаптером з коробки, фірмовим аксесуаром виробника чи зарядкою від надійного бренду, проблем не виникне навіть за тривалого підключення. Сучасні смартфони мають вбудовані системи захисту батареї, а блоки живлення — апаратні запобіжники від перегріву, перепаду напруги та надструму.

Навіть швидкі адаптери потужністю до 80 Вт оснащені захистом від підвищення температури та інших аварійних сценаріїв. Довге перебування на кабелі не становить серйозної загрози незалежно від того, користуєтеся ви телефоном чи він лежить без діла.

Apple пояснює, що iPhone автоматично припиняє заряджання, коли акумулятор досягає 100%, навіть якщо кабель лишається під'єднаним. Далі процес відновлюється лише тоді, коли рівень падає нижче приблизно 95% через фонові витрати енергії. У Samsung діє схожа логіка так званих "обслуговувальних" підзарядів: пристрій періодично підіймає відсоток так, щоб під час від'єднання кабелю батарея була повною.

Питання тепла під час зарядки теж враховане. Високі температури справді шкодять літій-іонним елементам, але у смартфонах їхній рівень значно нижчий, ніж у великих батареях на кшталт автомобільних. За словами Samsung, технічно корисно від'єднувати пристрій після 100%, але реальна вигода від цього мінімальна — чипи керування і датчики не допускають "перезаряду". Натомість варто слідкувати за умовами довкілля: Apple попереджає, що заряджання за температури понад 35°C може остаточно скоротити строк служби акумулятора.

Нагадаємо, прискорене зношення акумулятора однаково стосується як бюджетних смартфонів, так і преміальних флагманів. Те, як ви заряджаєте пристрій щодня, безпосередньо впливає на його довговічність, тож правильні звички допоможуть надовго зберегти місткість батареї.

Також ми писали, що режим польоту варто використовувати не лише під час перельотів. Експерти радять вмикати його на ніч — це не лише економить заряд, а й позитивно позначається на стабільності роботи смартфона та якості вашого сну.

телефони смартфон заряджання акумулятор зарядний пристрій перегрів
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
