Режим польоту вночі — чи справді він економить батарею та покращує сон

Багато власників смартфонів сприймають режим польоту як опцію виключно для перельотів. Та фахівці радять вмикати його щоночі — простий крок допомагає заощадити заряд і позитивно впливає на роботу пристрою та якість сну.

Що дає режим польоту під час сну

У нічному режимі телефон перестає безперервно шукати мережу й обмінюватися даними, тож споживання енергії різко знижується. За ніч це може зберегти приблизно 10-30% заряду (залежно від моделі) порівняно зі звичайною роботою.

Вимкнення радіомодулів також запобігає нагріванню смартфона. Нижча температура сповільнює природне зношення акумулятора й подовжує його строк служби, а процесор отримує "перепочинок" від фонових задач, синхронізації і потоку сповіщень.

Окремо експерти відзначають вплив на сон: екран не засвічується нічними повідомленнями й не збиває вироблення мелатоніну. Відсутність поруч із ліжком активних радіосигналів додає спокою багатьом користувачам.

Зранку смартфон повертається до роботи зі стабільнішою системою та повнішим запасом енергії — менше "підвисань" і швидший відгук протягом дня. Увімкнути чи вимкнути режим займає лічені секунди.

Є й важливе застереження: у разі екстреної ситуації, коли режим польоту активний, до вас не зможуть додзвонитися вночі.

