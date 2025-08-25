Ви заряджаєте смартфон неправильно — прості правила, що подовжать життя батареї

Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Смартфони стали невіднятною частиною повсякдення, але звичні дії під час заряджання часто непомітно скорочують строк служби акумулятора. Те, що здається логічним і "правильним" ритуалом, нерідко шкодить батареї й пришвидшує її зношення.

Що варто знати про правильне заряджання смартфона

Літій-іонні акумулятори в сучасних смартфонах мають свої особливості експлуатації. Розуміння базових правил допомагає на роки відкласти втрату місткості та зберегти стабільну автономність пристрою.

Передусім варто переглянути підхід до циклів заряду та розряду. Звичка доводити телефон до 100% і регулярно "саджати" до критичних відсотків створює екстремальні умови для хімічних елементів батареї та помітно пришвидшує її деградацію.

Оптимально підтримувати рівень заряду в межах приблизно 20-80%. Перебування в цьому діапазоні зменшує навантаження на внутрішні компоненти акумулятора й уповільнює процеси старіння.

Не менш важливо не тримати смартфон довго на 100%. Постійне "стояння на повній" — особливо в теплі — підвищує внутрішній тиск у комірках і поступово руйнує їхню структуру.

Слідкуйте за температурою під час заряджання. Використання надпотужних адаптерів або заряджання в місцях із поганою вентиляцією провокує нагрів, а перегрів — один із ключових чинників зносу батареї.

Краща стратегія на щодень — короткі підзарядки кілька разів протягом дня. Так ви підтримуєте комфортний рівень енергії без зайвого стресу для акумулятора.

Насамкінець, правильний догляд не вимагає кардинальних змін — достатньо кількох звичок. Дбайливе поводження з батареєю зберігає автономність, відтерміновує заміну акумулятора та допомагає довше підтримувати високу продуктивність і цінність смартфона.

