Чи варто заряджати смартфон лише до 80% для довшого життя батареї

Заряджання смартфона до 80% справді може трохи продовжити строк служби акумулятора, адже літій-іонні та літій-полімерні батареї найкраще працюють у межах 20-80%. Водночас це компроміс: ви жертвуєте автономністю, а універсального правила немає — ефект залежить від ваших сценаріїв використання.

Чому обмеження до 80% допомагає і коли це доречно

Літій-іонним і літій-полімерним акумуляторам шкідливі крайні стани заряду. Повна підзарядка сильніше зношує елемент живлення: щоб "дозаповнити" батарею, система подає енергію, що нагріває осередки та спричиняє невеликі, але незворотні хімічні зміни. З часом їх накопичення зменшує корисну місткість — дедалі менше комірок утримують заряд так само довго, як раніше.

Щоб знизити темпи деградації, виробники дедалі частіше додають у налаштуваннях опцію обмеження заряду на рівні 80%. У багатьох моделях достатньо активувати один перемикач — і телефон перестає "добивати" батарею до 100%.

Окремо варто згадати нові кремній-вуглецеві акумулятори, що з'являються у флагманських пристроях. Вони краще переносять швидке заряджання та високу напругу, тож зношуються повільніше — у таких батареях критичність "порогу 80%" менша. Водночас базові поради лишаються актуальними: не перегрівати смартфон і не доводити заряд до нуля.

Підсумок простий: рекомендація обмежувати заряд до 80% існує, але жорсткого правила немає. Якщо автономність для вас важливіша за довгострокову "економію" ресурсу, інколи практичніше через рік-півтора просто замінити акумулятор, ніж щодня обмежувати час роботи від батареї.

