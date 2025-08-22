"З'їдають" заряд щоденно — популярні додатки для смартфона, які варто обмежити

Смартфон на зарядці. Фото: Freepik

Смартфон може розрядитися в найнезручніший момент не лише через стару батарею, а й через "ненажерливі" застосунки. Популярні застосунки — найпоширеніші винуватці і варто знати кроки, які допоможуть стримати їхній апетит до енергії.

Про те, які застосунки найбільше "їдять" батарею, пише MysteriumVPN.

Facebook

Важкі медіа (фото, "рілси", реклама), часті оновлення та фонові процеси роблять застосунок одним із головних витягачів енергії. Можна вимкнути фонове оновлення й зайві сповіщення або перейти на Facebook Lite.

Instagram

Постійна синхронізація та автопрогравання "рілсів" потребують багато обчислювальних ресурсів і трафіку. Потрібно вимкнути автозапуск відео та обмежити фонові дані.

Snapchat

Активно використовує камеру, геолокацію й надсилає багато пуш-сповіщень. Необхідно вимкнути доступ до місцяперебування та скоротити частоту сповіщень.

Google Maps

Безперервне GPS-відстеження й оновлення даних про трафік суттєво навантажують акумулятор. Можна заборонити фоновий доступ до геопозиції та запускати застосунок лише за потреби.

TikTok

Потік HD-відео постійно завантажується і декодується — це швидко виснажує батарею, до цього додаються фонові оновлення і сповіщення. Варто обмежити час використання і заборонити фонові дані.

WhatsApp

Синхронізація повідомлень і медіа у фоні споживає багато енергії. Можна вимкнути зайві сповіщення та обмежити фонову активність.

YouTube

Стрімінг, особливо у високій роздільній здатності, потребує значного ресурсу. Як варіант, можна знизити якість відео та скорочувати час перегляду.

Netflix

Тривале відтворення та оновлення каталогу/історії переглядів прискорюють розряд. Варто завантажувати контент офлайн та зменшувати якість.

Spotify

Потокове відтворення й оновлення плейлистів у фоні теж даються взнаки (зокрема під час завантаження треків). Одним з рішень є вимкнення фонових оновлень.

Zoom

Відеодзвінки одночасно навантажують камеру, мікрофон і мережу. Можна зменшити яскравість, частіше переходити в режим "лише аудіо" та закривати застосунок після дзвінка.

Як знайти "пожирачів" заряду на вашому телефоні

На Android відкрийте "Налаштування" — "Батарея" — "Використання батареї". Ви побачите список застосунків із часткою споживання за останні 24 години або тиждень, окремо для роботи на екрані та у фоні.

На iOS перейдіть у "Параметри" — "Батарея" і прокрутіть до "Батарея у застосунках". Там доступна статистика за 24 години або 10 днів з екранним часом і фоновою активністю.

Якщо певний застосунок (наприклад, Facebook) стабільно у верхівці списку, варто зменшити йому фонову активність і сповіщення. Високе споживання соцмереж і стрімінгових сервісів зазвичай означає постійні оновлення або роботу у фоні.

Коли винуватців знайдено, потрібно обмежити їхню роботу у фоні:

на Android: "Налаштування" — "Застосунки" — потрібний застосунок — "Батарея" — "Обмеження фонової активності";

на iOS: "Параметри" — "Загальні" — "Оновлення контенту" — та вимкніть для обраних застосунків.

Після цього обрані застосунки не оновлюватимуться у фоні та не споживатимуть зайву енергію батареї.

Нагадаємо, щоб продовжити термін служби смартфона, важливо уникати звичок, що шкодять батареї. Багато користувачів несвідомо роблять типові помилки під час заряджання, які поступово прискорюють зношення акумулятора.

Також ми писали, що бездротова зарядка вже понад десять років вважається зручним рішенням, але більшість власників гаджетів усе одно віддають перевагу кабелю. У щоденному користуванні дротовий спосіб залишається практичнішим і ефективнішим.