Бездротова зарядка — 7 причин, чому зручність виявилася міфом

Бездротова зарядка — 7 причин, чому зручність виявилася міфом

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 16:32
Чому бездротова зарядка програє кабелю — 7 головних недоліків
Смартфон iPhone заряджається на бездротовій зарядці. Фото: Unsplash

Бездротова зарядка існує вже понад десятиріччя, та щоразу більшість користувачів все одно тягнуться до кабелю. Її зручність реальна, але у щоденному користуванні вона виявляється менш практичною за дротовий спосіб.

Про це пише Gizmochina.

Це не зовсім "без дротів"

Телефон лежить без кабелю, але сам зарядний майданчик усе одно треба під'єднати до розетки. Пристрій стає частиною інтер'єру: його не позичиш товаришу й не забереш із собою разом із телефоном. Фактично це "контактна зарядка" — брендінг звучить оптимістичніше, ніж реальність.

Постійна гра з вирівнюванням

На пласких килимках телефон має лежати "в точку", інакше заряд не піде. Досить легкого зсуву — і батарея не поповнюється. Це особливо прикро, коли розраховуєш на підзаряд під час роботи, а згодом виявляєш, що пристрій увесь час лежав "мертвим вантажем".

Користуватися телефоном під час заряджання майже неможливо

З дротом можна відповідати на повідомлення чи гортати стрічку — кабель заважає, але терпимо. На бездротовій підставці телефон доводиться або залишати, або постійно знімати й повертати назад. Стійки покращують ергономіку, та все одно обмежують кути й свободу дій.

Погано переносить спеку та вологість

У жаркому й вологому кліматі тепло від індукції накопичується швидше. Телефони знижують швидкість заряджання або зупиняють процес, іноді навіть попереджають про перегрів. Дротовий спосіб ефективніший і дозволяє від'єднатися відразу після заповнення батареї — це практичніше там, де температуру доводиться контролювати щодня.

Невдала для подорожей

Підставки громіздкіші за кабель, потребують свого блока живлення та рівної поверхні біля розетки. Натомість один USB-C кабель із компактним адаптером зарядить і телефон, і планшет, і навушники, і навіть ноутбук.

"Податок екосистеми"

Аксесуари для бездротової зарядки зазвичай дорожчі за дротові. До того ж сумісність часто кульгає: MagSafe не завжди "дружить" із Qi, швидкі стандарти різних брендів працюють на повну лише "у своїй сім'ї", а на бюджетних моделях апаратна підтримка буває, але прошивка не дає повної швидкості.

Вона не розв'язує реальної проблеми

Увімкнути телефон в USB-C — просто, швидко й надійно, особливої "болі" тут не було. Бездротова зарядка робить процес іншим і футуристичнішим, але в побуті додає обмежень. Недарма навіть через роки це не став "дефолтний" спосіб поповнювати батарею: він не кращий — лише новіший.

Нагадаємо, повільна робота смартфона може серйозно знизити продуктивність і зіпсувати настрій, адже ми щодня використовуємо його для спілкування, роботи, навігації, покупок і банкінгу. Добре, що більшість проблем зі швидкодією можна вирішити самостійно, без звернення в сервіс і додаткових витрат.

Також ми писали, що звичка розряджати телефон "до нуля" шкодить батареї й значно скорочує її ресурс. У літій-іонних акумуляторах відбуваються процеси, через які краще уникати глибокого розряду.

Автор:
Володимир Мололкін
Автор:
Володимир Мололкін
