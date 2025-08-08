Відео
Головна Технології Не розряджайте телефон до 0% — чому це шкідливо для батареї

Не розряджайте телефон до 0% — чому це шкідливо для батареї

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 16:32
Що відбувається з батареєю смартфона при повному розрядженні
Розряджений смартфон на столі. Фото: Unsplash

Розрядити телефон "до нуля" здається безпечною звичкою, але насправді це суттєво скорочує ресурс акумулятора. Насправді всередині літій-іонної батареї відбуваються процеси, через які краще уникати глибокого розряду.

Про це пише Pixelinform.

Читайте також:

Чому розрядження акумулятора до нуля шкодить йому

Сучасні літій-іонні батареї мають "зону комфорту" та погано переносять напругу, що падає нижче критичної межі. Глибокий розряд запускає незворотні хімічні процеси: анод руйнується, частина іонів літію втрачається, а внутрішній опір зростає. У середньому кожне вимкнення на 0% скорочує загальний ресурс батареї у три-чотири рази порівняно з роботою в помірному діапазоні.

Коли індикатор показує 0% і смартфон вимикається, всередині ще залишається невеликий резерв. Якщо ж залишити пристрій у такому стані на тижні чи місяці, природний саморозряд витратить і цю подушку. Тоді утворюються кристали металевого літію та корозія мідних елементів, а контролер живлення може заблокувати батарею назавжди.

Експерти з Apple і Samsung радять завжди тримати заряд у межах 20-80%, вимикати зарядку на позначці 80-90% та уникати перегріву та надлишкового напруження елементів. Також не варто залишати смартфон на сонці чи біля джерел тепла під час заряджання, і ніколи не зберігати пристрій із розрядженим акумулятором подову.

Нагадаємо, смартфони стали "мінікомп'ютерами" для зв'язку, банкінгу, фото й відео — та саме акумулятор найчастіше не встигає за нашими звичками. Щоб не залишитися без заряду в дорозі чи під час гри, варто знати прості прийоми економії енергії на iPhone та Android.

Також ми писали, що роз'єм для зарядки — одна з найвразливіших деталей смартфона. Якщо не доглядати за його чистотою, згодом виникають перебої з живленням і помітне уповільнення заряджання.

телефони гаджети смартфон заряджання акумулятор зарядний пристрій
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
