Як безпечно почистити зарядний порт смартфона у домашніх умовах — інструкція

Зарядний кабель, підключений до смартфона. Фото: Unsplash

Роз'єм для зарядки — одна з найуразливіших деталей сучасного смартфона. Якщо не стежити за його чистотою, з часом з'являються перебої із живленням і уповільнене заряджання.

Про те, як самостійно його почистити, пише OBOZ.ua.

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Щоб якісно видалити пил і не пошкодити контакти, підготуйте яскраве освітлення або ліхтарик, дерев'яну чи пластикову паличку (наприклад, зубочистку) та, за потреби, балон зі стисненим повітрям, м'яку щітку й ізопропіловий спирт для усунення окиснення. Далі виконайте такі дії:

вимкніть смартфон — це захистить електроніку від короткого замикання;

огляньте роз'єм — підсвітіть ліхтариком і переконайтеся, де саме скупчився пил чи ворсинки;

акуратно видаліть забруднення — легкими рухами піддягаючи паличкою, вийміть видимі частинки, не застосовуючи силу;

використайте стиснене повітря — короткий імпульс допоможе вибити залишки пилу, балон тримайте вертикально, аби всередину не потрапила волога;

перевірте результат — під'єднайте кабель і переконайтеся, що він щільніше "сідає" і зарядка відновилася.

Не користуйтеся металевими предметами — голками чи скріпками, — вони можуть пошкодити контакти та викликати замикання. Рідину, навіть спирт, не лийте безпосередньо в порт: змочуйте лише інструмент і дійте обережно.

Якщо після очищення кабель усе ще люфтить або смартфон не заряджається, проблема може полягати у зношенні самого роз'єму. У такому разі варто звернутися до сервісного центру.

Нагадаємо, смартфон може втрачати до 20% заряду лише за ніч, навіть якщо ви ним не користуєтесь. Причиною такого "невидимого" розряджання часто стають не тільки системні процеси, а й нечесні VPN-додатки, які активно працюють у фоні без вашого відома.

Також ми писали, що справжній ворог батареї — не роки використання, а наші звички заряджання. Щоб продовжити ресурс акумулятора, достатньо дотримуватися простого правила: не допускати повного розряду й не тримати заряд на 100% постійно.