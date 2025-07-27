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Главная Технологии Телефон не заряжается — как правильно очистить разъем

Телефон не заряжается — как правильно очистить разъем

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 16:12
Как безопасно почистить зарядный порт смартфона в домашних условиях — инструкция
Зарядный кабель, подключенный к смартфону. Фото: Unsplash

Разъем для зарядки — одна из самых уязвимых деталей современного смартфона. Если не следить за его чистотой, со временем появляются перебои с питанием и замедленная зарядка.

О том, как самостоятельно его почистить, пишет OBOZ.ua.

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Чтобы качественно удалить пыль и не повредить контакты, подготовьте яркое освещение или фонарик, деревянную или пластиковую палочку (например, зубочистку) и, при необходимости, баллон со сжатым воздухом, мягкую щетку и изопропиловый спирт для устранения окисления. Далее выполните следующие действия:

  • выключите смартфон — это защитит электронику от короткого замыкания;
  • осмотрите разъем — подсветите фонариком и убедитесь, где именно скопилась пыль или ворсинки;
  • аккуратно удалите загрязнения — легкими движениями поддевая палочкой, выньте видимые частицы, не применяя силу;
  • используйте сжатый воздух — короткий импульс поможет выбить остатки пыли, баллон держите вертикально, чтобы внутрь не попала влага;
  • проверьте результат — подсоедините кабель и убедитесь, что он плотнее "садится" и зарядка возобновилась.

Не пользуйтесь металлическими предметами — иглами или скрепками, — они могут повредить контакты и вызвать замыкание. Жидкость, даже спирт, не лейте непосредственно в порт: смачивайте только инструмент и действуйте осторожно.

Если после очистки кабель все еще люфтит или смартфон не заряжается, проблема может заключаться в износе самого разъема. В таком случае стоит обратиться в сервисный центр.

Напомним, смартфон может терять до 20% заряда только за ночь, даже если вы им не пользуетесь. Причиной такой "невидимой" разрядки часто становятся не только системные процессы, но и нечестные VPN-приложения, которые активно работают в фоне без вашего ведома.

Также мы писали, что настоящий враг батареи — не годы использования, а наши привычки зарядки. Чтобы продлить ресурс аккумулятора, достаточно придерживаться простого правила: не допускать полного разряда и не держать заряд на 100% постоянно.

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Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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