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Головна Технології Коли ставити смартфон на зарядку, аби не "вбити" батарею

Коли ставити смартфон на зарядку, аби не "вбити" батарею

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 16:12
Ідеальний відсоток батареї — коли потрібно ставити смартфон заряджатися
Підключення смартфона до зарядки. Фото: Freepik

Батарея смартфона зношується швидше не стільки з часом, скільки через наші звички заряджання. Щоб продовжити "життя" акумулятора, варто дотримуватися простого правила щодо діапазону заряду.

Про це пише УНІАН.

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Коли саме варто ставити телефон на зарядку

Більшість користувачів не замислюється, як саме підживлює свої гаджети, і саме це скорочує термін служби як батареї, так і самого смартфона. Фахівці найпопулярнішою вважають тактику "20-80": не давати заряду падати нижче 20% і знімати з кабелю, коли індикатор сягає приблизно 80%. Такий підхід мінімізує зношування елементів живлення.

Сучасні літій-іонні батареї розраховані в середньому на тисячу повних циклів "до нуля" та "до стовідсотка". Якщо ви, скажімо, зарядили телефон до 80%, потім розрядили до 20% і наступного дня повторили те саме, це все одно буде лише один повний цикл. Відповідно, чим менше разів акумулятор проходить шлях 0-100%, тим довше він зберігає первісну місткість.

Утім у такої схеми є два нюанси. По-перше, 60% заряду може не вистачити на насичений день. По-друге, доведеться частіше стежити за індикатором або користуватися застосунками-нагадувачами, що сигналізують про потрібний відсоток.

Альтернатива — режим "50-70", коли рівень не падає нижче половини, а верхня межа становить 70%. Прихильники цього способу стверджують, що так можна майже подвоїти ресурс батареї, але доведеться поповнювати енергію кілька разів на добу. Тож вибір між двома методами залежить від особистого графіка і доступу до розеток.

Яким би не був ваш стиль заряджання, експерти одностайні: не варто доводити смартфон ані до 0%, ані до 100%. Часті повні розряди й "заряд до максимуму" помітно зменшують місткість, уповільнюють роботу пристрою й наближають день, коли батарею доведеться міняти.

Нагадаємо, багато хто звик залишати зарядку в розетці на постійній основі, не замислюючись про наслідки. Такий підхід хоч і спрощує доступ до енергії, все ж впливає на споживання електрики.

Також ми писали, що ціна зарядного пристрою не завжди означає кращу якість. Хоча іноді дорожчі аксесуари справді забезпечують безпечніше заряджання, у багатьох випадках вартість не відповідає реальній користі для батареї смартфона.

телефони смартфон заряджання акумулятор зарядний пристрій
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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