Ідеальний відсоток батареї — коли потрібно ставити смартфон заряджатися

Коли ставити смартфон на зарядку, аби не "вбити" батарею
Батарея смартфона зношується швидше не стільки з часом, скільки через наші звички заряджання. Щоб продовжити "життя" акумулятора, варто дотримуватися простого правила щодо діапазону заряду.
Про це пише УНІАН.
Коли саме варто ставити телефон на зарядку
Більшість користувачів не замислюється, як саме підживлює свої гаджети, і саме це скорочує термін служби як батареї, так і самого смартфона. Фахівці найпопулярнішою вважають тактику "20-80": не давати заряду падати нижче 20% і знімати з кабелю, коли індикатор сягає приблизно 80%. Такий підхід мінімізує зношування елементів живлення.
Сучасні літій-іонні батареї розраховані в середньому на тисячу повних циклів "до нуля" та "до стовідсотка". Якщо ви, скажімо, зарядили телефон до 80%, потім розрядили до 20% і наступного дня повторили те саме, це все одно буде лише один повний цикл. Відповідно, чим менше разів акумулятор проходить шлях 0-100%, тим довше він зберігає первісну місткість.
Утім у такої схеми є два нюанси. По-перше, 60% заряду може не вистачити на насичений день. По-друге, доведеться частіше стежити за індикатором або користуватися застосунками-нагадувачами, що сигналізують про потрібний відсоток.
Альтернатива — режим "50-70", коли рівень не падає нижче половини, а верхня межа становить 70%. Прихильники цього способу стверджують, що так можна майже подвоїти ресурс батареї, але доведеться поповнювати енергію кілька разів на добу. Тож вибір між двома методами залежить від особистого графіка і доступу до розеток.
Яким би не був ваш стиль заряджання, експерти одностайні: не варто доводити смартфон ані до 0%, ані до 100%. Часті повні розряди й "заряд до максимуму" помітно зменшують місткість, уповільнюють роботу пристрою й наближають день, коли батарею доведеться міняти.
Нагадаємо, багато хто звик залишати зарядку в розетці на постійній основі, не замислюючись про наслідки. Такий підхід хоч і спрощує доступ до енергії, все ж впливає на споживання електрики.
Також ми писали, що ціна зарядного пристрою не завжди означає кращу якість. Хоча іноді дорожчі аксесуари справді забезпечують безпечніше заряджання, у багатьох випадках вартість не відповідає реальній користі для батареї смартфона.
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