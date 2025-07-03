Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Чи варто переплачувати за зарядний пристрій для смартфона

Чи варто переплачувати за зарядний пристрій для смартфона

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 16:12
Дорогі зарядки до смартфона — чи варто купувати та як правильно вибрати
Зарядні пристрої для смартфонів. Фото: Unsplash

Вартість зарядних пристроїв для смартфонів коливається від кількох десятків до сотні гривень, і це породжує запитання, чи справді дорожчі аксесуари заряджають краще. Іноді вигідно платити більше, але в інших випадках преміальний цінник нічого не додає до здоров'я батареї.

Про це пише SlashGear.

Реклама
Читайте також:

Чи всі зарядки однакові

Ринок пропонує зарядні блоки за кілька сотень гривень і топові моделі, що коштують понад тисячу. Логічно підозрювати банальну наживу, адже "начебто всі зарядки однакові". Насправді прямої залежності між ціною й тривалістю життя батареї немає, але різниця в якості таки існує. Дорожчі аксесуари часто працюють швидше й делікатніше, та це не означає, що варто бездумно сортувати пошук від найдорожчого. Є "золота середина", яка задовольнить більшість користувачів.

Сучасні смартфони здебільшого використовують літій-іонні акумулятори. Під час роботи гаджета літієві йони рухаються від анода до катода, а електрони живлять систему. Під час заряджання процес іде у зворотному напрямку. Якщо ж "насильно" подати струм надто великої потужності, елементи нагріваються, деградують і можуть навіть зайнятися. Якісні зарядки визначають оптимальний рівень потужності й не допускають перегріву, а дешеві "безіменні" аналоги — ні.

У більшості преміальних блоків живлення є підтримка USB Power Delivery (PD), що забезпечує "рукостискання" між телефоном і зарядкою: пристрій повідомляє, скільки ватів він готовий прийняти. Тож висока ціна часто обумовлена складнішою електронікою та додатковими захистами. Навпаки, безіменні клоновані блоки зрізають кути й нерідко ігнорують базові стандарти безпеки.

Більшість українських користувачів мають iPhone або Samsung Galaxy, а ці телефони уникають надекстремальних потужностей. Наприклад, тести показують, що iPhone 16 Pro Max не використовує більше ніж 35 Вт, тоді як Galaxy S25 Ultra обмежений 45 Вт, тому їм вистачить фірмового адаптера потужністю не більше ніж 45 Вт.

Не всі дорогі зарядки однаково корисні, але й далеко не кожна дешева — безпечна. Варто орієнтуватися на заявлену потужність свого смартфона, шукати підтримку USB-PD або фірмового стандарту виробника й обирати перевірений бренд. У більшості випадків це коштуватиме значно менше за "елітні" сотні гривень і значно більше, ніж непримітний блок без сертифікації, але саме такий компроміс збереже і батарею, і гаманець.

Нагадаємо, зарядний порт — один із найвразливіших компонентів смартфона. Навіть дрібні забруднення можуть спричинити проблеми з передаванням струму. Щоб уникнути пошкоджень, важливо регулярно його чистити та дотримуватися базових правил безпеки.

Також ми писали, що постійно ввімкнені зарядні пристрої, хоч і споживають мізерну кількість електроенергії, але в сукупності можуть суттєво вплинути на рахунок. До того ж вони створюють потенційну загрозу для безпеки оселі та швидше зношуються.

гаджети смартфон ціни характеристики заряджання зарядний пристрій
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації