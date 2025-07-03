Дорогі зарядки до смартфона — чи варто купувати та як правильно вибрати

Зарядні пристрої для смартфонів. Фото: Unsplash

Вартість зарядних пристроїв для смартфонів коливається від кількох десятків до сотні гривень, і це породжує запитання, чи справді дорожчі аксесуари заряджають краще. Іноді вигідно платити більше, але в інших випадках преміальний цінник нічого не додає до здоров'я батареї.

Про це пише SlashGear.

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Чи всі зарядки однакові

Ринок пропонує зарядні блоки за кілька сотень гривень і топові моделі, що коштують понад тисячу. Логічно підозрювати банальну наживу, адже "начебто всі зарядки однакові". Насправді прямої залежності між ціною й тривалістю життя батареї немає, але різниця в якості таки існує. Дорожчі аксесуари часто працюють швидше й делікатніше, та це не означає, що варто бездумно сортувати пошук від найдорожчого. Є "золота середина", яка задовольнить більшість користувачів.

Сучасні смартфони здебільшого використовують літій-іонні акумулятори. Під час роботи гаджета літієві йони рухаються від анода до катода, а електрони живлять систему. Під час заряджання процес іде у зворотному напрямку. Якщо ж "насильно" подати струм надто великої потужності, елементи нагріваються, деградують і можуть навіть зайнятися. Якісні зарядки визначають оптимальний рівень потужності й не допускають перегріву, а дешеві "безіменні" аналоги — ні.

У більшості преміальних блоків живлення є підтримка USB Power Delivery (PD), що забезпечує "рукостискання" між телефоном і зарядкою: пристрій повідомляє, скільки ватів він готовий прийняти. Тож висока ціна часто обумовлена складнішою електронікою та додатковими захистами. Навпаки, безіменні клоновані блоки зрізають кути й нерідко ігнорують базові стандарти безпеки.

Більшість українських користувачів мають iPhone або Samsung Galaxy, а ці телефони уникають надекстремальних потужностей. Наприклад, тести показують, що iPhone 16 Pro Max не використовує більше ніж 35 Вт, тоді як Galaxy S25 Ultra обмежений 45 Вт, тому їм вистачить фірмового адаптера потужністю не більше ніж 45 Вт.

Не всі дорогі зарядки однаково корисні, але й далеко не кожна дешева — безпечна. Варто орієнтуватися на заявлену потужність свого смартфона, шукати підтримку USB-PD або фірмового стандарту виробника й обирати перевірений бренд. У більшості випадків це коштуватиме значно менше за "елітні" сотні гривень і значно більше, ніж непримітний блок без сертифікації, але саме такий компроміс збереже і батарею, і гаманець.

Нагадаємо, зарядний порт — один із найвразливіших компонентів смартфона. Навіть дрібні забруднення можуть спричинити проблеми з передаванням струму. Щоб уникнути пошкоджень, важливо регулярно його чистити та дотримуватися базових правил безпеки.

Також ми писали, що постійно ввімкнені зарядні пристрої, хоч і споживають мізерну кількість електроенергії, але в сукупності можуть суттєво вплинути на рахунок. До того ж вони створюють потенційну загрозу для безпеки оселі та швидше зношуються.