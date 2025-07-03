Дорогие зарядки к смартфону — стоит ли покупать и как правильно выбрать

Зарядные устройства для смартфонов. Фото: Unsplash

Стоимость зарядных устройств для смартфонов колеблется от нескольких десятков до сотни гривен, и это порождает вопрос, действительно ли более дорогие аксессуары заряжают лучше. Иногда выгодно платить больше, но в других случаях премиальный ценник ничего не добавляет к здоровью батареи.

Об этом пишет SlashGear.

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Все ли зарядки одинаковые

Рынок предлагает зарядные блоки за несколько сотен гривен и топовые модели, стоящие более тысячи. Логично подозревать банальную наживу, ведь "вроде бы все зарядки одинаковые". На самом деле прямой зависимости между ценой и продолжительностью жизни батареи нет, но разница в качестве таки существует. Более дорогие аксессуары часто работают быстрее и деликатнее, но это не значит, что стоит бездумно сортировать поиск от самого дорогого. Есть "золотая середина", которая удовлетворит большинство пользователей.

Современные смартфоны в основном используют литий-ионные аккумуляторы. Во время работы гаджета литиевые ионы движутся от анода к катоду, а электроны питают систему. Во время зарядки процесс идет в обратном направлении. Если же "насильно" подать ток слишком большой мощности, элементы нагреваются, деградируют и могут даже загореться. Качественные зарядки определяют оптимальный уровень мощности и не допускают перегрева, а дешевые "безымянные" аналоги — нет.

В большинстве премиальных блоков питания есть поддержка USB Power Delivery (PD), что обеспечивает "рукопожатие" между телефоном и зарядкой: устройство сообщает, сколько ватт оно готово принять. Поэтому высокая цена часто обусловлена более сложной электроникой и дополнительными защитами. Напротив, безымянные клонированные блоки срезают углы и нередко игнорируют базовые стандарты безопасности.

Большинство украинских пользователей имеют iPhone или Samsung Galaxy, а эти телефоны избегают сверхэкстремальных мощностей. Например, тесты показывают, что iPhone 16 Pro Max не использует более 35 Вт, тогда как Galaxy S25 Ultra ограничен 45 Вт, поэтому им хватит фирменного адаптера мощностью не более 45 Вт.

Не все дорогие зарядки одинаково полезны, но и далеко не каждая дешевая — безопасна. Стоит ориентироваться на заявленную мощность своего смартфона, искать поддержку USB-PD или фирменного стандарта производителя и выбирать проверенный бренд. В большинстве случаев это будет стоить значительно меньше "элитных" сотен гривен и значительно больше, чем неприметный блок без сертификации, но именно такой компромисс сохранит и батарею, и кошелек.

Напомним, зарядный порт — один из самых уязвимых компонентов смартфона. Даже мелкие загрязнения могут вызвать проблемы с передачей тока. Чтобы избежать повреждений, важно регулярно его чистить и соблюдать базовые правила безопасности.

Также мы писали, что постоянно включенные зарядные устройства, хоть и потребляют мизерное количество электроэнергии, но в совокупности могут существенно повлиять на счет. К тому же они создают потенциальную угрозу для безопасности дома и быстрее изнашиваются.