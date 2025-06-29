Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрСмакКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Зарядний пристрій смартфона став гарячим — що потрібно робити

Зарядний пристрій смартфона став гарячим — що потрібно робити

Ua en ru
Дата публікації: 29 червня 2025 16:12
Зарядний пристрій нагрівається — коли тепло може стати загрозою
Зарядний пристрій для смартфона. Фото: Unsplash

Якщо після кількох годин підзарядки ви помічаєте, що блок живлення смартфона став теплим, це не завжди привід для паніки. Однак різниця між комфортним теплом і небезпечним перегрівом може виявитися критичною для вашої безпеки та цілісності гаджета.

Про це пише SlashGear.

Реклама
Читайте також:

Коли тепло стає загрозою

Під час передавання електроенергії частина енергії неминуче втрачається у вигляді тепла, тому легке нагрівання зарядного пристрою вважається нормою. Ситуацію посилюють технології швидкої зарядки: чим вищий струм, тим активніше гріються як смартфон, так і "цеглинка" живлення. Невелике тепло не повинно турбувати, особливо якщо ви користуєтеся сертифікованим зарядним блоком, під'єднаним до справної мережі чи повербанка. Важливо лише не залишати телефон під'єднаним надовго після досягнення 100%, аби зайва енергія не перетворювалася на надмірний жар.

Тривогу має викликати момент, коли зарядний пристрій стає справді гарячим — настільки, що його важко торкатися. У такому разі слід негайно знеструмити пристрій, від'єднати кабель і перевірити, чи немає запаху горілого пластику або диму. Сильний перегрів може свідчити про внутрішнє пошкодження блока живлення, неполадки в електромережі або проблему самого смартфона. Затягування з відключенням може призвести до плавлення компонентів або навіть загоряння, під час якого пластик виділятиме токсичні випари.

Чому зарядний пристрій перегрівається

Є кілька основних причин, чому зарядний блок може перегріватися.

Часто проблема ховається всередині самого блока: дешеві безіменні адаптери економлять на захисних схемах і коректній системі керування струмом, тому зношуються швидше й не вміють "домовлятися" зі смартфоном про безпечну напругу. Додаткову небезпеку створюють пошкоджені або неякісні кабелі, через які зростає електричний опір, а зарядний блок намагається компенсувати втрати, підвищуючи навантаження й температуру. Нарешті, високі зовнішні температури — прямі сонячні промені чи погано вентильоване приміщення — прискорюють так званий тепловий розгін, коли гаджет і блок живлення нагрівають одне одного до критичного рівня.

Щойно ви помітили, що зарядний пристрій перегрівається, припиніть користування ним і спробуйте з'ясувати причину. Перевірте кабель на ушкодження, переконайтеся у справності розетки, а головне — обирайте сертифіковані зарядні аксесуари від відомих виробників.

Нагадаємо, зарядний порт смартфона — одна з найуразливіших деталей: навіть дрібна пилинка може спричинити перебої у зарядці. Важливо регулярно перевіряти роз'єм і за потреби чистити його акуратно та правильно.

Також ми писали, що нічна зарядка смартфона досі викликає суперечки. Попри поширені побоювання щодо "перезаряду" чи зносу батареї, сучасні девайси здебільшого мають захист, але є нюанси, які варто враховувати.

телефони смартфон безпека заряджання зарядний пристрій перегрів
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації