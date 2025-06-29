Зарядний пристрій нагрівається — коли тепло може стати загрозою

Зарядний пристрій для смартфона. Фото: Unsplash

Якщо після кількох годин підзарядки ви помічаєте, що блок живлення смартфона став теплим, це не завжди привід для паніки. Однак різниця між комфортним теплом і небезпечним перегрівом може виявитися критичною для вашої безпеки та цілісності гаджета.

Про це пише SlashGear.

Реклама

Читайте також:

Коли тепло стає загрозою

Під час передавання електроенергії частина енергії неминуче втрачається у вигляді тепла, тому легке нагрівання зарядного пристрою вважається нормою. Ситуацію посилюють технології швидкої зарядки: чим вищий струм, тим активніше гріються як смартфон, так і "цеглинка" живлення. Невелике тепло не повинно турбувати, особливо якщо ви користуєтеся сертифікованим зарядним блоком, під'єднаним до справної мережі чи повербанка. Важливо лише не залишати телефон під'єднаним надовго після досягнення 100%, аби зайва енергія не перетворювалася на надмірний жар.

Тривогу має викликати момент, коли зарядний пристрій стає справді гарячим — настільки, що його важко торкатися. У такому разі слід негайно знеструмити пристрій, від'єднати кабель і перевірити, чи немає запаху горілого пластику або диму. Сильний перегрів може свідчити про внутрішнє пошкодження блока живлення, неполадки в електромережі або проблему самого смартфона. Затягування з відключенням може призвести до плавлення компонентів або навіть загоряння, під час якого пластик виділятиме токсичні випари.

Чому зарядний пристрій перегрівається

Є кілька основних причин, чому зарядний блок може перегріватися.

Часто проблема ховається всередині самого блока: дешеві безіменні адаптери економлять на захисних схемах і коректній системі керування струмом, тому зношуються швидше й не вміють "домовлятися" зі смартфоном про безпечну напругу. Додаткову небезпеку створюють пошкоджені або неякісні кабелі, через які зростає електричний опір, а зарядний блок намагається компенсувати втрати, підвищуючи навантаження й температуру. Нарешті, високі зовнішні температури — прямі сонячні промені чи погано вентильоване приміщення — прискорюють так званий тепловий розгін, коли гаджет і блок живлення нагрівають одне одного до критичного рівня.

Щойно ви помітили, що зарядний пристрій перегрівається, припиніть користування ним і спробуйте з'ясувати причину. Перевірте кабель на ушкодження, переконайтеся у справності розетки, а головне — обирайте сертифіковані зарядні аксесуари від відомих виробників.

Нагадаємо, зарядний порт смартфона — одна з найуразливіших деталей: навіть дрібна пилинка може спричинити перебої у зарядці. Важливо регулярно перевіряти роз'єм і за потреби чистити його акуратно та правильно.

Також ми писали, що нічна зарядка смартфона досі викликає суперечки. Попри поширені побоювання щодо "перезаряду" чи зносу батареї, сучасні девайси здебільшого мають захист, але є нюанси, які варто враховувати.