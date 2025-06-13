Нічна зарядка смартфона — чи варто залишати пристрій на кабелі до ранку

Смартфон на зарядці. Фото: Freepik

Смартфон на тумбочці й кабель у розетці до самого ранку — звичка багатьох користувачів. Але довкола нічної зарядки виникло чимало міфів: одні бояться "перезаряду", інші — перегріву, а дехто впевнений, що так швидше псується акумулятор.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи варто залишати смартфон на зарядці на всю ніч.

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Що відбувається з батареєю насправді

Сучасні телефони автоматично відключають подачу струму, щойно батарея сягає 100%. "Перезарядити" її неможливо. Проблема в іншому: уночі смартфон іноді виконує фонові завдання (резервне копіювання, синхронізацію даних), тому несуттєво розряджається й одразу знову підзаряджається. Такі короткі "дозаправляння" з часом зношують елемент живлення.

Деякі бренди використовують адаптивну зарядку: пристрій тримає рівень заряду в межах 80-90%, а до 100% добиває лише під ранок, щоб телефон був повністю готовий, коли ви прокинетеся. Якщо цієї функції немає — не критично, але варто дотримуватися кількох правил. Не накривайте смартфон ковдрою чи подушкою й не користуйтеся дешевими адаптерами: перегрів і коротке замикання — реальний ризик.

Отже, нічна зарядка не шкодитиме, якщо гаджет лежить на відкритій поверхні й підключений до якісного блоку живлення. А щоб максимально подбати про акумулятор, поставте телефон на зарядку за годину-дві до сну — і батарея, і очі скажуть "дякую".

Нагадаємо, автономність смартфона досі залишається ключовим пріоритетом для більшості користувачів. Утім, деякі застосунки можуть буквально "з'їдати" заряд — саме вони найчастіше стають причиною стрімкого падіння рівня батареї.

Також ми писали, що звичні, на перший погляд, дії під час заряджання можуть не лише зменшити термін служби акумулятора, а й призвести до небезпечних ситуацій. Уникнути ризиків допомагає дотримання простих, але важливих правил.