Ці 10 помилок під час зарядки псують батарею — і це може бути небезпечно

Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Неправильні звички заряджання здатні скоротити ресурс акумулятора, а інколи навіть спровокувати пожежу. Варто знати, як уникнути поширених помилок і чому безпечна зарядка починається з уважності до дрібниць.

Про це пише Martha Stewart.

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Навантажені подовжувачі, пошкоджені дроти й невідповідна напруга — усе це реальні ризики, що можуть вивести техніку з ладу або пошкодити помешкання.

Першою небезпекою стають пошкоджені чи обтріпані кабелі. Оголені жилки можуть викликати дуговий розряд, перегрів і навіть загоряння, тому будь-який дріт із надтріснутою ізоляцією слід негайно замінити.

Ще одна звичка — залишати телефон на зарядці щоночі. Хоча сучасна електроніка відключає струм після 100%, постійне перебування в мережі підвищує температуру елемента й прискорює зношення.

Переповнені розетки також становлять загрозу: надмірний струм гріє проводку, а відтак зростає ймовірність займання. Краще розподілити гаджети між кількома точками живлення, уважно перевіривши їхню потужність.

Фахівці радять не покладатися на подовжувачі постійно. Довготривале підключення потужних пристроїв, зокрема ноутбуків, підвищує ризик перегріву шнура.

Не менш важливо уникати безіменних зарядних пристроїв. Дешеві копії часто не мають захисту від перепадів напруги, що може спричинити нестабільну роботу та загоряння.

Якщо смартфон чи блок живлення помітно гарячі, їх слід одразу від'єднати. Перегрів свідчить або про дефект у схемі, або про несумісність зарядки.

Ще одне правило безпеки — не заряджати гаджети на ліжку чи м'яких меблях. Тканина утримує тепло, і батарея нагрівається значно швидше. Найкраще місце — тверда, рівна поверхня з вільним доступом повітря.

Не варто грати в ігри та навантажувати пристрій під час заряджання: одночасне споживання та поповнення енергії підвищує внутрішню температуру й прискорює деградацію елемента.

Ще одна порада — не залишати телефон заряджатися в машині під сонцем. Усередині автівки температура підіймається блискавично, а поєднання спеки та струму шкодить батареї і може призвести до займання.

Нарешті, уникайте розеток поблизу води. Навіть невеликий бризок у ванній кімнаті створює небезпеку ураження струмом, тож заряджати слід тільки на сухих поверхнях.

Нагадаємо, Apple планує додати до iOS 19 функцію на основі штучного інтелекту, яка допомагатиме економити заряд батареї. За попередньою інформацією, інструмент аналізуватиме індивідуальні звички користувача й автоматично обмежуватиме роботу окремих застосунків, які без потреби споживають енергію.

Також ми писали, що у 2025 році виробники нарешті розв'яжуть проблему вибору між потужністю та автономністю: смартфони з батареями понад 6000 мАг поступово стають стандартом. Нові силікон-вуглецеві елементи живлення дозволяють поєднувати в одному корпусі довгу роботу без підзарядки, компактний дизайн і швидку зарядку.