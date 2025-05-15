Эти 10 ошибок во время зарядки портят батарею — и это может быть опасно

Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Неправильные привычки зарядки способны сократить ресурс аккумулятора, а иногда даже спровоцировать пожар. Стоит знать, как избежать распространенных ошибок и почему безопасная зарядка начинается с внимательности к мелочам.

Об этом пишет Martha Stewart.

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Нагруженные удлинители, поврежденные провода и неподходящее напряжение — все это реальные риски, которые могут вывести технику из строя или повредить помещение.

Первой опасностью становятся поврежденные или обтрепанные кабели. Оголенные жилки могут вызвать дуговой разряд, перегрев и даже возгорание, поэтому любой провод с надтреснутой изоляцией следует немедленно заменить.

Еще одна привычка — оставлять телефон на зарядке каждую ночь. Хотя современная электроника отключает ток после 100%, постоянное пребывание в сети повышает температуру элемента и ускоряет износ.

Переполненные розетки также представляют угрозу: чрезмерный ток греет проводку, а значит, возрастает вероятность возгорания. Лучше распределить гаджеты между несколькими точками питания, внимательно проверив их мощность.

Специалисты советуют не полагаться на удлинители постоянно. Длительное подключение мощных устройств, в частности ноутбуков, повышает риск перегрева шнура.

Не менее важно избегать безымянных зарядных устройств. Дешевые копии часто не имеют защиты от перепадов напряжения, что может привести к нестабильной работе и возгоранию.

Если смартфон или блок питания заметно горячие, их следует сразу отсоединить. Перегрев свидетельствует либо о дефекте в схеме, либо о несовместимости зарядки.

Еще одно правило безопасности — не заряжать гаджеты на кровати или мягкой мебели. Ткань удерживает тепло, и батарея нагревается значительно быстрее. Лучшее место — твердая, ровная поверхность со свободным доступом воздуха.

Не стоит играть в игры и нагружать устройство во время зарядки: одновременное потребление и пополнение энергии повышает внутреннюю температуру и ускоряет деградацию элемента.

Еще один совет — не оставлять телефон заряжаться в машине под солнцем. Внутри автомобиля температура поднимается молниеносно, а сочетание жары и тока вредит батарее и может привести к возгоранию.

Наконец, избегайте розеток вблизи воды. Даже небольшие брызги в ванной комнате создают опасность поражения током, поэтому заряжать следует только на сухих поверхностях.

Напомним, Apple планирует добавить в iOS 19 функцию на основе искусственного интеллекта, которая будет помогать экономить заряд батареи. По предварительной информации, инструмент будет анализировать индивидуальные привычки пользователя и автоматически ограничивать работу отдельных приложений, которые без надобности потребляют энергию.

Также мы писали, что в 2025 году производители наконец решат проблему выбора между мощностью и автономностью: смартфоны с батареями более 6000 мАч постепенно становятся стандартом. Новые кремний-углеродные элементы питания позволяют сочетать в одном корпусе долгую работу без подзарядки, компактный дизайн и быструю зарядку.