Небезпека залишеної зарядки — чому адаптер не варто тримати в розетці

Чому не варто тримати зарядний пристрій постійно в розетці
Звичка тримати адаптер живлення в розетці після від'єднання смартфона не така безпечна та безневинна, як здається. Вона даремно споживає електроенергію, прискорює знос зарядного пристрою й у певних випадках може призвести до перегріву або навіть пожежі.
Про це пише ITsider.
Чому вільний зарядний пристрій у розетці становить загрозу
Навіть без підключеного гаджета зарядний пристрій продовжує споживати струм через вбудований перетворювач. Хоча потужність мінімальна, за місяці ця "тиха витрата" може набігти на кілька зайвих кіловат-годин. Постійне підключення до мережі також спричиняє нагрівання компонентів: конденсатори поступово деградують, прохідність струму погіршується, і ресурс адаптера помітно скорочується.
Фірмові зарядки зазвичай розраховані на перегрів та коливання напруги, однак дешеві аналоги такої стійкості не мають. У найгіршому сценарії перегрітий блок може задиміти, замкнути чи стати джерелом загоряння. Тож від'єднання адаптера від мережі — простий крок, який подовжить його службу, заощадить електроенергію та знизить ризики пожеж.
Нагадаємо, ціни на зарядні пристрої значно відрізняються, іноді навіть у десятки разів. Може здатися, що купівля дорожчого з них закриє всі ваші потреби, проте це не завжди так.
Також ми писали, що тренд на бездротові технології з'явився вже давно, і більшість з нас справедливо чекає, що незабаром всі пристрої також стануть повністю вільними від кабелів. Попри це, бездротові зарядки не такі зручні, як здається на перший погляд.
Читайте Новини.LIVE!