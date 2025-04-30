Небезпека залишеної зарядки — чому адаптер не варто тримати в розетці

Зарядний пристрій у розетці подовжувача. Фото: Pexels

Звичка тримати адаптер живлення в розетці після від'єднання смартфона не така безпечна та безневинна, як здається. Вона даремно споживає електроенергію, прискорює знос зарядного пристрою й у певних випадках може призвести до перегріву або навіть пожежі.

Про це пише ITsider.

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Навіть без підключеного гаджета зарядний пристрій продовжує споживати струм через вбудований перетворювач. Хоча потужність мінімальна, за місяці ця "тиха витрата" може набігти на кілька зайвих кіловат-годин. Постійне підключення до мережі також спричиняє нагрівання компонентів: конденсатори поступово деградують, прохідність струму погіршується, і ресурс адаптера помітно скорочується.

Фірмові зарядки зазвичай розраховані на перегрів та коливання напруги, однак дешеві аналоги такої стійкості не мають. У найгіршому сценарії перегрітий блок може задиміти, замкнути чи стати джерелом загоряння. Тож від'єднання адаптера від мережі — простий крок, який подовжить його службу, заощадить електроенергію та знизить ризики пожеж.

Нагадаємо, ціни на зарядні пристрої значно відрізняються, іноді навіть у десятки разів. Може здатися, що купівля дорожчого з них закриє всі ваші потреби, проте це не завжди так.

Також ми писали, що тренд на бездротові технології з'явився вже давно, і більшість з нас справедливо чекає, що незабаром всі пристрої також стануть повністю вільними від кабелів. Попри це, бездротові зарядки не такі зручні, як здається на перший погляд.