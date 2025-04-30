Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Технології arrow Чому не варто тримати зарядний пристрій постійно в розетці arrow

Чому не варто тримати зарядний пристрій постійно в розетці

30 квітня 2025 14:49
Володимир Мололкін - редактор
Небезпека залишеної зарядки — чому адаптер не варто тримати в розетці
Зарядний пристрій у розетці подовжувача. Фото: Pexels
Володимир Мололкін - редактор

Звичка тримати адаптер живлення в розетці після від'єднання смартфона не така безпечна та безневинна, як здається. Вона даремно споживає електроенергію, прискорює знос зарядного пристрою й у певних випадках може призвести до перегріву або навіть пожежі.

Про це пише ITsider.

Реклама
Читайте також:

Чому вільний зарядний пристрій у розетці становить загрозу

Навіть без підключеного гаджета зарядний пристрій продовжує споживати струм через вбудований перетворювач. Хоча потужність мінімальна, за місяці ця "тиха витрата" може набігти на кілька зайвих кіловат-годин. Постійне підключення до мережі також спричиняє нагрівання компонентів: конденсатори поступово деградують, прохідність струму погіршується, і ресурс адаптера помітно скорочується.

Фірмові зарядки зазвичай розраховані на перегрів та коливання напруги, однак дешеві аналоги такої стійкості не мають. У найгіршому сценарії перегрітий блок може задиміти, замкнути чи стати джерелом загоряння. Тож від'єднання адаптера від мережі — простий крок, який подовжить його службу, заощадить електроенергію та знизить ризики пожеж.

Нагадаємо, ціни на зарядні пристрої значно відрізняються, іноді навіть у десятки разів. Може здатися, що купівля дорожчого з них закриє всі ваші потреби, проте це не завжди так.

Також ми писали, що тренд на бездротові технології з'явився вже давно, і більшість з нас справедливо чекає, що незабаром всі пристрої також стануть повністю вільними від кабелів. Попри це, бездротові зарядки не такі зручні, як здається на перший погляд.

гаджети смартфон заряджання користувачі зарядний пристрій
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама