Не поспішайте викидати кабель — чому бездротова зарядка досі не має сенсу

Смартфон на бездротовому зарядному пристрої. Фото: Unsplash

У світі, де "бездротове" вже давно стало трендом, багато хто справедливо чекає, що смартфони та інші пристрої теж стануть повністю "вільними" від кабелів. Однак у випадку з бездротовою зарядкою не все так райдужно. Вона не завжди виправдовує очікування і може виявитися набагато менш зручною, ніж здається на перший погляд.

Про основні причини цього пише How-To Geek.

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Бездротова зарядка все ще надто повільна

Ідея просто покласти смартфон на спеціальну панель і підняти його будь-якої миті звучить привабливо. Проте цей комфорт втрачає сенс, коли телефон заряджається занадто довго. Стандарт Qi2 дає до 15 Вт потужності, що втричі більше за оригінальний Qi, але це не зрівняється з сучасними дротовими методами.

Наприклад, деякі виробники вже пропонують зарядки понад 100 Вт, і навіть смартфони з великими акумуляторами (на кшталт 6000 мАг) можуть заряджатися до 50% приблизно за 13 хвилин, а повний цикл займає близько пів години. Порівняно з цим 15 Вт виглядає повільно і незручно для тих, кому потрібна швидкість "тут і зараз".

Дротова зарядка набагато ефективніша

При заряджанні через кабель майже вся енергія надходить безпосередньо в акумулятор. А от бездротова передача енергії відбувається через кілька шарів (корпус зарядної станції, чохол смартфона, скло чи пластик), тож виникають додаткові втрати. Це означає, що бездротова зарядка на тій самій потужності буде менш ефективною і заряджатиме смартфон довше, витрачаючи більше електроенергії.

Зайве тепло шкодить акумулятору

Тепло — один із головних ворогів акумулятора. Оскільки "бездротове" заряджання менш ефективне, частина невикористаної енергії розсіюється у вигляді тепла. З часом це може прискорити зношування батареї.

У швидкісних дротових зарядках виробники вже використовують різні хитрощі для зменшення нагрівання: розділяють акумулятор на дві менші частини, застосовують спеціальні компоненти, додають системи охолодження. У світі бездротової зарядки такі рішення впроваджені значно менше, тож проблема перегріву не втрачає актуальності.

Бездротові зарядні пристрої коштують дорожче

Ще один момент — економія. Звичайний якісний USB-C кабель можна знайти за трохи більше ніж пару сотень гривень, водночас сертифіковані Qi-пристрої коштують відчутно більше. Якщо додати сюди вартість блоку живлення, сума зростає. До того ж кабель, що йде від розетки до бездротової зарядної панелі, часто не має міцного обплетення й може швидше зношуватися.

Багато хто говорить про "справжню" бездротову зарядку, коли пристрій отримує енергію буквально через повітря, варто лише зайти в кімнату. Компанії вже експериментують з такими розробками, але до серійного та безпечного застосування ще далеко. Поки що "бездротова" зарядка насправді вимагає дротового під'єднання панелі до розетки й не вирішує багатьох проблем, характерних для звичайної зарядки.

Нагадаємо, що деякі сучасні смартфони можуть заряджати інші пристрої за допомогою реверсивної зарядки. Її підтримують більшість Android-смартфонів, а також деякі iPhone.

Також ми писали, що зарядні пристрої на ринку дуже різняться ціною, іноді навіть у десятки разів. Зазвичай дорожчий пристрій краще вплине на стан акумулятора смартфона, проте не завжди варто переплачувати.