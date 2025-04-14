Правда про міфи довкола батареї смартфона — як насправді подовжити її роботу

Розряджений смартфон в руках. Фото: Pexels

Акумулятор у телефоні починає розряджатися відразу після того, як ви вмикаєте пристрій. Показник заряду на екрані не можна вважати цілком точним, адже в сучасних смартфонах передбачені спеціальні запобіжні механізми, які захищають акумулятор у довгостроковій перспективі. Деякі популярні поради насправді малоефективні, натомість інші здатні реально продовжити "життя" батареї. Якщо прагнете отримати максимум від свого телефону, варто дотримуватися перевірених рекомендацій, щоб акумулятор не втратив ресурс занадто швидко.

Про це пише Android Police.

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Чому потрібно уникати надмірного нагрівання й перезарядження

Суть "продовження батареї" полягає в оптимізації її роботи та зменшенні зносу. Виробники зазвичай наводять середні цифри часу використання або строку служби батареї, проте на реальну тривалість вплине те, як ми доглядаємо за пристроєм. У режимі енергоощадження вказано приблизно 24 години роботи, проте це орієнтовний показник: він залежатиме від способу заряджання, налаштувань телефона й ваших звичок.

Важливо розрізняти короткострокові та довгострокові поради щодо збереження батареї. У першому випадку йдеться про те, як утримати заряд протягом дня (наприклад, трохи зменшивши яскравість екрана). Довгострокове збереження — це про те, як забезпечити мінімальну деградацію акумулятора з часом, стежачи за правильним заряджанням і не перевантажуючи пристрій.

Корисною є практика не доводити смартфон до повного розрядження й уникати тривалого перебування на 100%. Більшості сучасних пристроїв не шкодить підключення до розетки на ніч, адже вони припиняють заряджання після досягнення повної позначки. Проте критичним чинником лишається перегрів: якщо телефон надто гарячий, це може свідчити про несправний зарядний пристрій чи порт. Сильне нагрівання шкодить акумулятору й прискорює його зношування.

Ще один міф іде з часів нікель-кадмієвих батарей, коли пристрій варто було повністю розряджати, аби "скинути пам'ять" акумулятора. У літій-іонних батареях цього ефекту немає, і регулярне розрядження до нуля може лише пришвидшити втрату місткості.

Неоднозначним є питання про закриття фонових застосунків. У деяких системах (наприклад, iOS) примусове завершення додатків, а потім їх повторний запуск, часом витрачає більше заряду. Та все ж на Android-смартфонах часто доступні спеціальні налаштування, які дають змогу обмежити роботу додатків у фоновому режимі, не втрачаючи зручності користування.

Зрештою, найкраще дбати про акумулятор комплексно: не перевантажувати пристрій, помірно обмежувати яскравість і активність застосунків у фоновому режимі, уникати надмірного нагрівання та підтримувати заряд у межах приблизно 40-80%. Це допоможе смартфону служити довше без відчутного погіршення автономної роботи.

Нагадаємо, щоб подовжити термін роботи акумулятора смартфона, необхідно дотримуватися деяких важливих правил. Адже багато користувачів припускаються елементарних помилок, які призводять до деградації акумуляторів.

Також ми писали, що користувачі могли помітити, що ціни на зарядні пристрої для смартфонів відрізняються, іноді навіть у десятки разів. Зазвичай дорожчий пристрій краще вплине на стан акумулятора, проте не завжди варто переплачувати.