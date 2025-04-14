Правда о мифах вокруг батареи смартфона — как на самом деле продлить ее работу

Разряженный смартфон в руках. Фото: Pexels

Аккумулятор в телефоне начинает разряжаться сразу после того, как вы включаете устройство. Показатель заряда на экране нельзя считать вполне точным, ведь в современных смартфонах предусмотрены специальные предохранительные механизмы, которые защищают аккумулятор в долгосрочной перспективе. Некоторые популярные советы на самом деле малоэффективны, зато другие способны реально продлить "жизнь" батареи. Если хотите получить максимум от своего телефона, стоит придерживаться проверенных рекомендаций, чтобы аккумулятор не потерял ресурс слишком быстро.

Об этом пишет Android Police.

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Почему нужно избегать чрезмерного нагрева и перезарядки

Суть "продления батареи" заключается в оптимизации ее работы и уменьшении износа. Производители обычно приводят средние цифры времени использования или срока службы батареи, однако на реальную продолжительность повлияет то, как мы ухаживаем за устройством. В режиме энергосбережения указано примерно 24 часа работы, однако это ориентировочный показатель: он будет зависеть от способа зарядки, настроек телефона и ваших привычек.

Важно различать краткосрочные и долгосрочные советы по сохранению батареи. В первом случае речь идет о том, как удержать заряд в течение дня (например, немного уменьшив яркость экрана). Долгосрочное сохранение — это о том, как обеспечить минимальную деградацию аккумулятора со временем, следя за правильной зарядкой и не перегружая устройство.

Полезной является практика не доводить смартфон до полной разрядки и избегать длительного пребывания на 100%. Большинству современных устройств не вредит подключение к розетке на ночь, ведь они прекращают зарядку после достижения полной отметки. Однако критическим фактором остается перегрев: если телефон слишком горячий, это может свидетельствовать о неисправном зарядном устройстве или порту. Сильный нагрев вредит аккумулятору и ускоряет его износ.

Еще один миф идет со времен никель-кадмиевых батарей, когда устройство стоило полностью разряжать, чтобы "сбросить память" аккумулятора. В литий-ионных батареях этого эффекта нет, и регулярная разрядка до нуля может лишь ускорить потерю емкости.

Неоднозначным является вопрос о закрытии фоновых приложений. В некоторых системах (например, iOS) принудительное завершение приложений, а затем их повторный запуск, порой тратит больше заряда. И все же на Android-смартфонах часто доступны специальные настройки, которые позволяют ограничить работу приложений в фоновом режиме, не теряя удобства пользования.

В конце концов, лучше всего заботиться об аккумуляторе комплексно: не перегружать устройство, умеренно ограничивать яркость и активность приложений в фоновом режиме, избегать чрезмерного нагрева и поддерживать заряд в пределах примерно 40-80%. Это поможет смартфону служить дольше без ощутимого ухудшения автономной работы.

Напомним, чтобы продлить срок работы аккумулятора смартфона, необходимо придерживаться некоторых важных правил. Ведь многие пользователи допускают элементарные ошибки, которые приводят к деградации аккумуляторов.

Также мы писали, что пользователи могли заметить, что цены на зарядные устройства для смартфонов отличаются, иногда даже в десятки раз. Обычно более дорогое устройство лучше повлияет на состояние аккумулятора, однако не всегда стоит переплачивать.