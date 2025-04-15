Не спешите выбрасывать кабель — почему беспроводная зарядка все еще не имеет смысла

Смартфон на беспроводном зарядном устройстве. Фото: Unsplash

В мире, где "беспроводное" уже давно стало трендом, многие справедливо ждут, что смартфоны и другие устройства тоже станут полностью "свободными" от кабелей. Однако в случае с беспроводной зарядкой не все так радужно. Она не всегда оправдывает ожидания и может оказаться гораздо менее удобной, чем кажется на первый взгляд.

Об основных причинах этого пишет How-To Geek.

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Беспроводная зарядка все еще слишком медленная

Идея просто положить смартфон на специальную панель и поднять его в любой момент звучит привлекательно. Однако этот комфорт теряет смысл, когда телефон заряжается слишком долго. Стандарт Qi2 дает до 15 Вт мощности, что втрое больше оригинального Qi, но это не сравнится с современными проводными методами.

Например, некоторые производители уже предлагают зарядки более 100 Вт, и даже смартфоны с большими аккумуляторами (вроде 6000 мАч) могут заряжаться до 50% примерно за 13 минут, а полный цикл занимает около получаса. По сравнению с этим 15 Вт выглядит медленно и неудобно для тех, кому нужна скорость "здесь и сейчас".

Проводная зарядка намного эффективнее

При зарядке через кабель почти вся энергия поступает непосредственно в аккумулятор. А вот беспроводная передача энергии происходит через несколько слоев (корпус зарядной станции, чехол смартфона, стекло или пластик), поэтому возникают дополнительные потери. Это означает, что беспроводная зарядка на той же мощности будет менее эффективной и будет заряжать смартфон дольше, расходуя больше электроэнергии.

Излишнее тепло вредит аккумулятору

Тепло — один из главных врагов аккумулятора. Поскольку "беспроводная" зарядка менее эффективна, часть неиспользованной энергии рассеивается в виде тепла. Со временем это может ускорить износ батареи.

В скоростных проводных зарядках производители уже используют различные хитрости для уменьшения нагрева: разделяют аккумулятор на две меньшие части, применяют специальные компоненты, добавляют системы охлаждения. В мире беспроводной зарядки такие решения внедрены значительно меньше, поэтому проблема перегрева не теряет актуальности.

Беспроводные зарядные устройства стоят дороже

Еще один момент — экономия. Обычный качественный USB-C кабель можно найти за чуть более чем пару сотен гривен, в то время как сертифицированные Qi-устройства стоят ощутимо больше. Если добавить сюда стоимость блока питания, сумма возрастает. К тому же кабель, идущий от розетки к беспроводной зарядной панели, часто не имеет прочной оплетки и может быстрее изнашиваться.

Многие говорят о "настоящей" беспроводной зарядке, когда устройство получает энергию буквально через воздух, стоит лишь зайти в комнату. Компании уже экспериментируют с такими разработками, но до серийного и безопасного применения еще далеко. Пока что "беспроводная" зарядка на самом деле требует проводного подключения панели к розетке и не решает многих проблем, характерных для обычной зарядки.

Напомним, что некоторые современные смартфоны могут заряжать другие устройства с помощью реверсивной зарядки. Ее поддерживают большинство Android-смартфонов, а также некоторые iPhone.

Также мы писали, что зарядные устройства на рынке очень разнятся ценой, иногда даже в десятки раз. Обычно более дорогое устройство лучше повлияет на состояние аккумулятора смартфона, однако не всегда стоит переплачивать.