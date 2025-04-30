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Почему не стоит держать зарядное устройство постоянно в розетке

30 апреля 2025 14:49
Владимир Мололкин - редактор
Опасность оставленной зарядки — почему адаптер не стоит держать в розетке
Зарядное устройство в розетке удлинителя. Фото: Pexels
Владимир Мололкин - редактор

Привычка держать адаптер питания в розетке после отсоединения смартфона не так безопасна и безобидна, как кажется. Она зря потребляет электроэнергию, ускоряет износ зарядного устройства и в определенных случаях может привести к перегреву или даже пожару.

Об этом пишет ITsider.

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Даже без подключенного гаджета зарядное устройство продолжает потреблять ток через встроенный преобразователь. Хотя мощность минимальная, за месяцы этот "тихий расход" может набежать на несколько лишних киловатт-часов. Постоянное подключение к сети также влечет за собой нагрев компонентов: конденсаторы постепенно деградируют, проходимость тока ухудшается, и ресурс адаптера заметно сокращается.

Фирменные зарядки обычно рассчитаны на перегрев и колебания напряжения, однако дешевые аналоги такой устойчивости не имеют. В худшем сценарии перегретый блок может задымить, замкнуть или стать источником возгорания. Поэтому отсоединение адаптера от сети — простой шаг, который продлит его службу, сэкономит электроэнергию и снизит риски пожаров.

Напомним, цены на зарядные устройства значительно отличаются, иногда даже в десятки раз. Может показаться, что покупка более дорогого из них закроет все ваши потребности, однако это не всегда так.

Также мы писали, что тренд на беспроводные технологии появился уже давно, и большинство из нас справедливо ожидает, что вскоре все устройства также станут полностью свободными от кабелей. Несмотря на это, беспроводные зарядки не так удобны, как кажется на первый взгляд.

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