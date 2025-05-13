Apple впровадить ШІ в iOS 19 для економії заряду iPhone — як це працюватиме

В руках смартфон iPhone 16 Pro Max. Фото: Unsplash

Apple готує до релізу iOS 19 функцію на базі штучного інтелекту, яка дбатиме про ощадливе використання енергії. Як повідомляється, новий інструмент аналізуватиме дані про те, як власник користується смартфоном, і за потреби обмежуватиме активність окремих програм, щоб вони не "тягнули" заряд марно.

Про це пише The Verge.

Реклама

Читайте також:

Як штучний інтелект стежитиме за енергоспоживанням програм

За інформацією джерел, система використовуватиме масиви анонімізованих показників батареї, зібрані з iPhone, щоб відстежувати типові сценарії й прогнозувати моменти, коли варто зменшити енергоспоживання певних функцій або застосунків. Подібний підхід Apple запозичує у Google: ще 2018 року Android отримав Adaptive Battery, що за допомогою машинного навчання визначає, які програми можна "приспати" у фоновому режимі.

Окрім гнучкого регулювання фонового режиму, iOS 19, за словами Bloomberg, покаже на заблокованому екрані індикатор із приблизним часом до повного заряду. Головним бенефіціаром нововведення стане майбутній iPhone 17 Air — очікують, що це буде найтонший смартфон компанії, а його компактний акумулятор вимагатиме особливо ощадного підходу. Втім, інструмент енергоефективності буде доступний усім пристроям, які отримають iOS 19.

Оновлення за традицією представлять розробникам на конференції WWDC у червні, а широкому загалу його випустять восени. За чутками, iOS 19 принесе масштабні зміни в дизайні інтерфейсу, однак деталі компанія поки що не розкриває.

Нагадаємо, в одному з майбутніх оновлень iOS 19 з'явиться нова зручна функція: інформація для авторизації в публічних Wi-Fi мережах автоматично синхронізуватиметься між усіма пристроями Apple. Це означає, що достатньо пройти автентифікацію на одному гаджеті, й усі інші під'єднаються до мережі автоматично.

Також ми писали, що, згідно з попередніми витоками, в iOS 19 Apple може реалізувати підтримку зовнішніх моніторів у режимі розширеного робочого столу. Якщо ця функція буде впроваджена, користувачі iPhone з USB-C зможуть не лише транслювати зображення, а й розміщувати окремі вікна на великому екрані — що стане у пригоді для роботи, презентацій або перегляду медіа.

Реклама