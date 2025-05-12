iOS 19 спростить під'єднання до Wi-Fi — що зміниться для користувачів

Смартфон Apple з операційною системою iOS. Фото: Unsplash

Нове оновлення iOS 19 готує невелику, але корисну функцію: тепер дані для авторизації в громадських мережах Wi-Fi автоматично синхронізуватимуться між усіма пристроями Apple. Користувачеві достатньо заповнити вебформу лише на одному гаджеті, й решта пристроїв під'єднаються самостійно.

Про це пише 9to5Mac.

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Як працюватиме єдина авторизація для всієї екосистеми

У черговому випуску бюлетеня Power On журналіст Bloomberg Марк Гурман повідомив, що Apple зосередилася не лише на масштабному редизайні iOS 19, а й на невеликих "покращеннях якості життя". Одне з них усуне типову незручність у готелях, офісах чи фітнес-клубах, де для доступу до Інтернету потрібно вводити дані входу на кожному пристрої окремо. Після встановлення iOS 19 достатньо буде пройти авторизацію на iPhone чи iPad — і ця інформація одразу стане доступною для MacBook, Apple Watch та інших продуктів користувача.

Гурман називає нововведення "непомітним, але приємним" і наголошує, що саме такі деталі зміцнюють привабливість екосистеми Apple. Офіційного переліку можливостей iOS 19 компанія поки не оприлюднила, проте функція синхронізації облікових даних публічних Wi-Fi вже перебуває на етапі підготовки до релізу, запланованого на осінь 2025 року.

Нагадаємо, цього тижня очікується реліз iOS 18.5, який додасть кілька важливих змін, що покращать щоденне використання iPhone. Хоча оновлення не є масштабним, воно усуває низку дрібних незручностей, зокрема у роботі пошти, системі батьківського контролю та під час купівлі цифрового контенту.

Також ми писали, що з кожним новим оновленням iOS Apple впроваджує багато корисних функцій, про які знають не всі. Частина таких інструментів з'явилася з iOS 18 без зайвого розголосу, інші роками залишалися в глибоких налаштуваннях, куди користувачі зазвичай не заходять. Утім, саме ці можливості здатні значно спростити виконання щоденних завдань.