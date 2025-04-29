Відкрийте нові фішки iPhone — 7 маловідомих, але корисних функцій

Смартфон iPhone в руках. Фото: Unsplash

У кожній новій версії iOS Apple ховає чимало корисних інструментів. Деякі з них з’явилися непомітно з оновленням iOS 18, інші роками залишалися в меню, куди користувачі рідко заглядають. Проте саме ці можливості можуть суттєво спростити повсякденні завдання.

Про сім таких функцій пише Tom's Guide.

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Запис і розшифрування телефонних розмов

Після набору номера у "Телефоні" натисніть символ із вертикальними лініями у лівому верхньому куті, щойно співрозмовник підніме слухавку. Підтвердьте запис, слухайте коротке голосове повідомлення про початок фіксації, а наприкінці торкніться червоної кнопки "Стоп" або завершіть дзвінок. Аудіо та текстова розшифровка автоматично збережуться в теці "Записи дзвінків" у "Нотатках" або, якщо ви записували лише звук, у "Диктофоні".

Визначення рослин і тварин через камеру

Зробіть фото загадкової рослини чи тварини, відкрийте його в "Фото" та натисніть "Інфо". Якщо об'єкт розпізнано, з'явиться значок-іскра — оберіть "Переглянути рослину", і система запропонує назву та посилання на Safari або Wikipedia для докладнішого вивчення.

Вивільнення простору шляхом розвантаження застосунків

Перейдіть у "Налаштування" — "Основні" — "Сховище iPhone". Виберіть рідко вживаний застосунок і натисніть "Розвантажити". Програма видалиться, залишивши ваші дані та документи. Коли знадобиться, торкніться її піктограми, і система швидко встановить застосунок із тими ж налаштуваннями.

Перетворення iPhone на генератор білого шуму

У меню "Налаштування" відкрийте "Спеціальні можливості" — "Аудіо/Візуальні ефекти" — "Фонова музика". Увімкнувши опцію, оберіть шум моря, дощу, струмка чи класичний "білий" шум. Гучність фонового звуку регулюється окремо й може бути закріплена в "Пункті керування" для швидкого доступу.

Відкладене надсилання повідомлень

У "Повідомленнях" напишіть текст, доторкніться до "+" поруч із полем введення й виберіть "Надіслати пізніше". Задайте дату й час. При потребі повідомлення можна змінити або скасувати, поки воно не вирушило адресатові.

Швидке поширення пароля Wi-Fi через QR-код

Відкрийте "Паролі", торкніться потрібної мережі Wi-Fi та виберіть "Показати QR-код мережі". Друзі сканують код камерою свого пристрою і підключаються без жодного диктування складних символів. Зручно, якщо в компанії різні платформи чи велика кількість гостей.

Приховання скриншотів із головної стрічки фото

У "Фото" натисніть значок фільтра, оберіть "Параметри перегляду" і зніміть прапорець із пункту "Скриншоти". Знімки екрана одразу ховаються з загальної галереї, залишаючись доступними в альбомі "Скриншоти" для роботи й довідок — основний потік фото більше не захаращений технічними кадрами.

Нагадаємо, у системі iOS залишаються приховані інструменти, про які можуть не знати навіть досвідчені користувачі. Скориставшись лише кількома опціями, можна відкрити для себе абсолютно новий досвід роботи зі смартфоном.

Також ми писали, що щоденне використання телефону може здаватися марною тратою часу через зайвий свайп або натискання на екран. В iOS є чимало опцій, які значно скорочують шлях до потрібної дії.