Приховані можливості iOS — 7 функцій, які здивують навіть досвідчених

Смартфон iPhone в руках. Фото: Unsplash

Навіть якщо ви давно звикли до iOS, у системі залишаються приховані інструменти, здатні суттєво спростити щоденні дії. Увімкнувши всього кілька опцій, можна відкрити для себе абсолютно новий — трохи "чаклунський" — досвід роботи зі смартфоном.

Про сім таких можливостей пише MakeUseOf.

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Back Tap — таємна кнопка на тильній панелі

Подвійне або потрійне постукування по корпусу перетворює задню кришку на швидку кнопку. У "Параметри" — "Універсальний доступ" — "Дотик" — "Торкання ззаду" достатньо вибрати потрібну дію — наприклад, миттєво відкривати "Центр керування", коли великий палець не дотягується до верхнього кута екрана.

Live Text — взаємодія з текстом на фото

iPhone розпізнає слова на знімках, скриншотах чи навіть у видошукачі камери. Дотик і утримання тексту відкривають меню копіювання, перекладу або пошуку в інтернеті. Зручно, коли треба швидко "витягти" URL, номер телефону чи довгу цитату без ручного набору.

AssistiveTouch — віртуальна кнопка під пальцем

На екрані з'являється плавучий ярлик, який викликає меню з жестами та системними функціями. Через "Параметри" — "Універсальний доступ" — "Дотик" — "AssistiveTouch" можна налаштувати власний набір дій — від скриншотів до перезавантаження — і навіть змінити кількість значків.

Фонові звуки для фокуса й релаксу

У розділі "Аудіо/Відео" — "Фонові звуки" ховається генератор білого шуму, дощу чи океанського прибою. Вбудовані мелодії допомагають зосередитися на роботі або заснути без сторонніх застосунків, а потрібний ефект вмикається одним дотиком.

Керування голосом без рук

Після одноразового налаштування "Універсальний доступ" — "Керування голосом" iPhone завантажує мовні дані та реагує на команди: відкриває програми, торкає елементи інтерфейсу, прокручує списки. Повноцінне голосове навігаційне середовище стане у пригоді й людям без обмежень рухливості.

Захист від випадкового завершення дзвінка

Якщо під час розмови ви блокуєте екран боковою кнопкою, iOS за замовчуванням перериває виклик. Опцію легко вимкнути в "Універсальному доступі" — "Дотик", щоб класти смартфон у кишеню, не хвилюючись, що розмова обірветься.

Hover Typing — збільшене вікно набору

У "Клавіатура" — "Набір тексту" сховано попередній перегляд над клавішами: під час друку кожне слово показується великою підказкою, що допомагає одразу помічати помилки. Функція суттєво підвищує точність, особливо коли йдеться про довгі повідомлення чи листи.

Нагадаємо, щодня, користуючись телефоном, навіть зайвий свайп по екрану або натискання здаються марною тратою часу. В iOS для iPhone є чимало непомітних функцій, які значно скорочують шлях до потрібної дії.

Також ми писали, що старі iPhone можуть працювати значно швидше, якщо знати про спеціальне налаштування, про яке розробник не згадує. Один з користувачів випадково виявив його, і це значно покращило його взаємодію зі смартфоном.