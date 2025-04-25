Скрытые возможности iOS — 7 функций, которые удивят даже опытных

Смартфон iPhone в руках. Фото: Unsplash

Даже если вы давно привыкли к iOS, в системе остаются скрытые инструменты, способные существенно упростить ежедневные действия. Включив всего несколько опций, можно открыть для себя совершенно новый — немного "колдовской" — опыт работы со смартфоном.

О семи таких возможностях пишет MakeUseOf.

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Back Tap — тайная кнопка на тыльной панели

Двойное или тройное постукивание по корпусу превращает заднюю крышку в быструю кнопку. В "Параметры" — "Универсальный доступ" — "Прикосновение" — "Касание сзади" достаточно выбрать нужное действие — например, мгновенно открывать "Центр управления", когда большой палец не дотягивается до верхнего угла экрана.

Live Text — взаимодействие с текстом на фото

iPhone распознает слова на снимках, скриншотах или даже в видоискателе камеры. Прикосновение и удержание текста открывают меню копирования, перевода или поиска в интернете. Удобно, когда надо быстро "извлечь" URL, номер телефона или длинную цитату без ручного набора.

AssistiveTouch — виртуальная кнопка под пальцем

На экране появляется плавучий ярлык, который вызывает меню с жестами и системными функциями. Через "Параметры" — "Универсальный доступ" — "Прикосновение" — "AssistiveTouch" можно настроить собственный набор действий — от скриншотов до перезагрузки — и даже изменить количество значков.

Фоновые звуки для фокуса и релакса

В разделе "Аудио/Видео" — "Фоновые звуки" скрывается генератор белого шума, дождя или океанского прибоя. Встроенные мелодии помогают сосредоточиться на работе или заснуть без посторонних приложений, а нужный эффект включается одним касанием.

Управление голосом без рук

После однократной настройки "Универсальный доступ" — "Управление голосом" iPhone загружает речевые данные и реагирует на команды: открывает приложения, касается элементов интерфейса, прокручивает списки. Полноценная голосовая навигационная среда пригодится и людям без ограничений подвижности.

Защита от случайного завершения звонка

Если во время разговора вы блокируете экран боковой кнопкой, iOS по умолчанию прерывает вызов. Опцию легко отключить в "Универсальном доступе" — "Прикосновение", чтобы класть смартфон в карман, не волнуясь, что разговор оборвётся.

Hover Typing — увеличенное окно набора

В "Клавиатура" — "Набор текста" спрятан предварительный просмотр над клавишами: при печати каждое слово показывается большой подсказкой, что помогает сразу замечать ошибки. Функция существенно повышает точность, особенно когда речь идет о длинных сообщениях или письмах.

Напомним, ежедневно, пользуясь телефоном, даже лишний свайп по экрану или нажатия кажутся пустой тратой времени. В iOS для iPhone есть немало незаметных функций, которые значительно сокращают путь к нужному действию.

Также мы писали, что старые iPhone могут работать значительно быстрее, если знать о специальной настройке, о которой разработчик не упоминает. Один из пользователей случайно обнаружил его, и это значительно улучшило его взаимодействие со смартфоном.