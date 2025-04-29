Откройте новые фишки iPhone — 7 малоизвестных, но полезных функций

Смартфон iPhone в руках. Фото: Unsplash

В каждой новой версии iOS Apple прячет немало полезных инструментов. Некоторые из них появились незаметно с обновлением iOS 18, другие годами оставались в меню, куда пользователи редко заглядывают. Однако именно эти возможности могут существенно упростить повседневные задачи.

О семи таких функциях пишет Tom's Guide.

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Запись и расшифровка телефонных разговоров

После набора номера в "Телефоне" нажмите символ с вертикальными линиями в левом верхнем углу, как только собеседник поднимет трубку. Подтвердите запись, слушайте короткое голосовое сообщение о начале фиксации, а в конце коснитесь красной кнопки "Стоп" или завершите звонок. Аудио и текстовая расшифровка автоматически сохранятся в папке "Записи звонков" в "Заметках" или, если вы записывали только звук, в "Диктофоне".

Определение растений и животных через камеру

Сделайте фото загадочного растения или животного, откройте его в "Фото" и нажмите "Инфо". Если объект распознан, появится значок-искра — выберите "Просмотреть растение", и система предложит название и ссылку на Safari или Wikipedia для более подробного изучения.

Освобождение пространства путем разгрузки приложений

Перейдите в "Настройки" — "Основные" — "Хранилище iPhone". Выберите редко используемое приложение и нажмите "Разгрузить". Программа удалится, оставив ваши данные и документы. Когда понадобится, коснитесь её пиктограммы, и система быстро установит приложение с теми же настройками.

Превращение iPhone в генератор белого шума

В меню "Настройки" откройте "Специальные возможности" — "Аудио/Визуальные эффекты" — "Фоновая музыка". Включив опцию, выберите шум моря, дождя, ручья или классический "белый" шум. Громкость фонового звука регулируется отдельно и может быть закреплена в "Пункте управления" для быстрого доступа.

Отложенная отправка сообщений

В "Сообщениях" напишите текст, прикоснитесь к "+" рядом с полем ввода и выберите "Отправить позже". Задайте дату и время. При необходимости сообщение можно изменить или отменить, пока оно не отправилось адресату.

Быстрое распространение пароля Wi-Fi через QR-код

Откройте "Пароли", коснитесь нужной сети Wi-Fi и выберите "Показать QR-код сети". Друзья сканируют код камерой своего устройства и подключаются без всякой диктовки сложных символов. Удобно, если в компании разные платформы или большое количество гостей.

Скрытие скриншотов из главной ленты фото

В "Фото" нажмите значок фильтра, выберите "Параметры просмотра" и снимите флажок с пункта "Скриншоты". Снимки экрана сразу прячутся из общей галереи, оставаясь доступными в альбоме "Скриншоты" для работы и справок — основной поток фото больше не загроможден техническими кадрами.

Напомним, в системе iOS остаются скрытые инструменты, о которых могут не знать даже опытные пользователи. Воспользовавшись всего несколькими опциями, можно открыть для себя совершенно новый опыт работы со смартфоном.

Также мы писали, что ежедневное использование телефона может казаться пустой тратой времени из-за лишнего свайпа или нажатия на экран. В iOS есть немало опций, которые значительно сокращают путь к нужному действию.