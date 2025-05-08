Вже з наступного тижня — 5 нових "фішок" iOS 18.5, які отримають власники iPhone

Операційна система iOS на екрані смартфона. Фото: Unsplash

iOS 18.5 вийде вже наступного тижня і принесе кілька помітних змін, які полегшують щоденне користування iPhone. Попри скромний обсяг, оновлення "закриває" дрібні незручності в пошті, батьківському контролі та покупках контенту.

Про це пише 9to5Mac.

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Покращення в Mail

Тепер універсальна вкладка "Уся пошта" відображається одразу — більше не треба шукати її жестом змахування.

Нові покращення в Apple Mail для iOS 18.5. Фото: 9to5Mac

У тому ж інтерфейсі стало простіше вмикати або вимикати аватари контактів: достатньо натиснути на кнопку з трьома крапками у верхньому правому куті.

Нові шпалери Pride

До стандартної колекції додано яскраві різнобарвні шпалери Pride.

Нові шпалери Pride в iOS 18.5. Фото: 9to5Mac

Apple вже кілька років поповнює набір системних фонів саме до символічних дат, і цього разу Pride-тема з'явиться разом з iOS 18.5.

Сповіщення про коди Screen Time

Батьки отримуватимуть push-сповіщення, щойно дитина вводитиме пароль від Screen Time. Це унеможливлює непомітне зняття часових обмежень на пристрої, залишаючи контроль за дорослими.

Покупки через "Buy with iPhone" у застосунку TV

Функція, що раніше працювала лише з Apple TV 4K, тепер доступна й на смарттелевізорах та потокових пристроях інших виробників. Підписатися на сервіс чи орендувати фільм можна буде, підтвердивши платіж на iPhone — без зайвих кроків на великому екрані.

Супутникові можливості для серії iPhone 13

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro та 13 Pro Max отримають підтримку операторських супутникових сервісів, як-от Starlink-з'єднання від T-Mobile у "мертвих зонах". Фірмова функція Emergency SOS поки залишається ексклюзивом новіших моделей через апаратні вимоги.

Оскільки команда Apple вже сконцентрована на iOS 19, що дебютує на WWDC у червні, поточне оновлення завершує "вісімнадцяту" гілку невеликими, але корисними штрихами.

Нагадаємо, за попередніми витоками, в iOS 19 Apple може реалізувати підтримку зовнішніх дисплеїв у форматі розширеного робочого простору. Це означає, що власники iPhone з USB-C зможуть не лише транслювати зображення на інший екран, а й відкривати на ньому окремі вікна.

Також ми писали, що у нових версіях iOS Apple часто впроваджує корисні функції, які залишаються малопомітними для пересічних користувачів. Частину з них додали ще в iOS 18, інші роками ховаються в глибині налаштувань. Проте саме ці маловідомі інструменти здатні значно полегшити повсякденну взаємодію з iPhone.