Уже со следующей недели — 5 новых "фишек" iOS 18.5, которые получат владельцы iPhone

Операционная система iOS на экране смартфона. Фото: Unsplash

iOS 18.5 выйдет уже на следующей неделе и принесет несколько заметных изменений, которые облегчают ежедневное пользование iPhone. Несмотря на скромный объем, обновление "закрывает" мелкие неудобства в почте, родительском контроле и покупках контента.

Об этом пишет 9to5Mac.

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Улучшения в Mail

Теперь универсальная вкладка "Вся почта" отображается сразу — больше не надо искать ее жестом смахивания.

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Новые улучшения в Apple Mail для iOS 18.5. Фото: 9to5Mac

В том же интерфейсе стало проще включать или выключать аватары контактов: достаточно нажать на кнопку с тремя точками в верхнем правом углу.

Новые обои Pride

К стандартной коллекции добавлена яркая разноцветная обои Pride.

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Новые обои Pride в iOS 18.5. Фото: 9to5Mac

Apple уже несколько лет пополняет набор системных фонов именно к символическим датам, и на этот раз Pride-тема появится вместе с iOS 18.5.

Оповещения о кодах Screen Time

Родители будут получать push-уведомления, как только ребенок будет вводить пароль от Screen Time. Это делает невозможным незаметное снятие временных ограничений на устройстве, оставляя контроль за взрослыми.

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Покупки через "Buy with iPhone" в приложении TV

Функция, которая ранее работала только с Apple TV 4K, теперь доступна и на смарт-телевизорах и потоковых устройствах других производителей. Подписаться на сервис или арендовать фильм можно будет, подтвердив платеж на iPhone — без лишних шагов на большом экране.

Спутниковые возможности для серии iPhone 13

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max получат поддержку операторских спутниковых сервисов, таких как Starlink-соединение от T-Mobile в "мертвых зонах". Фирменная функция Emergency SOS пока остается эксклюзивом новых моделей из-за аппаратных требований.

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Поскольку команда Apple уже сконцентрирована на iOS 19, которая дебютирует на WWDC в июне, текущее обновление завершает "восемнадцатую" ветку небольшими, но полезными штрихами.

Напомним, по предварительным утечкам, в iOS 19 Apple может реализовать поддержку внешних дисплеев в формате расширенного рабочего пространства. Это означает, что владельцы iPhone с USB-C смогут не только транслировать изображение на другой экран, но и открывать на нем отдельные окна.

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Также мы писали, что в новых версиях iOS Apple часто внедряет полезные функции, которые остаются малозаметными для рядовых пользователей. Часть из них добавили еще в iOS 18, другие годами скрываются в глубине настроек. Однако именно эти малоизвестные инструменты способны значительно облегчить повседневное взаимодействие с iPhone.

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