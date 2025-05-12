iOS 19 упростит подключение к Wi-Fi — что изменится для пользователей

Смартфон Apple с операционной системой iOS. Фото: Unsplash

Новое обновление iOS 19 готовит небольшую, но полезную функцию: теперь данные для авторизации в общественных сетях Wi-Fi автоматически синхронизируются между всеми устройствами Apple. Пользователю достаточно заполнить веб-форму только на одном гаджете, и остальные устройства подключатся самостоятельно.

Об этом пишет 9to5Mac.

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В очередном выпуске бюллетеня Power On журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил, что Apple сосредоточилась не только на масштабном редизайне iOS 19, но и на небольших "улучшениях качества жизни". Одно из них устранит типичное неудобство в отелях, офисах или фитнес-клубах, где для доступа к Интернету нужно вводить данные входа на каждом устройстве отдельно. После установки iOS 19 достаточно будет пройти авторизацию на iPhone или iPad — и эта информация сразу станет доступной для MacBook, Apple Watch и других продуктов пользователя.

Гурман называет нововведение "незаметным, но приятным" и отмечает, что именно такие детали укрепляют привлекательность экосистемы Apple. Официального перечня возможностей iOS 19 компания пока не обнародовала, однако функция синхронизации учетных данных публичных Wi-Fi уже находится на этапе подготовки к релизу, запланированному на осень 2025 года.

Напомним, на этой неделе ожидается релиз iOS 18.5, который добавит несколько важных изменений, улучшающих ежедневное использование iPhone. Хотя обновление не является масштабным, оно устраняет ряд мелких неудобств, в частности в работе почты, системе родительского контроля и при покупке цифрового контента.

Также мы писали, что с каждым новым обновлением iOS Apple внедряет много полезных функций, о которых знают не все. Часть таких инструментов появилась с iOS 18 без лишней огласки, другие годами оставались в глубоких настройках, куда пользователи обычно не заходят. Впрочем, именно эти возможности способны значительно упростить выполнение ежедневных задач.