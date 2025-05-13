Apple внедрит ИИ в iOS 19 для экономии заряда iPhone — как это будет работать

В руках смартфон iPhone 16 Pro Max. Фото: Unsplash

Apple готовит к релизу iOS 19 функцию на базе искусственного интеллекта, которая будет заботиться об экономном использовании энергии. Как сообщается, новый инструмент будет анализировать данные о том, как владелец пользуется смартфоном, и при необходимости ограничивать активность отдельных программ, чтобы они не "тянули" заряд напрасно.

Об этом пишет The Verge.

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По информации источников, система будет использовать массивы анонимизированных показателей батареи, собранные с iPhone, чтобы отслеживать типичные сценарии и прогнозировать моменты, когда стоит уменьшить энергопотребление определенных функций или приложений. Подобный подход Apple заимствует у Google: еще в 2018 году Android получил Adaptive Battery, который с помощью машинного обучения определяет, какие программы можно "усыпить" в фоновом режиме.

Кроме гибкого регулирования фонового режима, iOS 19, по словам Bloomberg, покажет на заблокированном экране индикатор с приблизительным временем до полного заряда. Главным бенефициаром нововведения станет будущий iPhone 17 Air — ожидается, что это будет самый тонкий смартфон компании, а его компактный аккумулятор потребует особенно бережливого подхода. Впрочем, инструмент энергоэффективности будет доступен всем устройствам, которые получат iOS 19.

Обновление по традиции представят разработчикам на конференции WWDC в июне, а широкой общественности его выпустят осенью. По слухам, iOS 19 принесет масштабные изменения в дизайне интерфейса, однако детали компания пока не раскрывает.

Напомним, в одном из будущих обновлений iOS 19 появится новая удобная функция: информация для авторизации в публичных Wi-Fi сетях будет автоматически синхронизироваться между всеми устройствами Apple. Это означает, что достаточно пройти аутентификацию на одном гаджете, и все остальные подключатся к сети автоматически.

Также мы писали, что, согласно предыдущим утечкам, в iOS 19 Apple может реализовать поддержку внешних мониторов в режиме расширенного рабочего стола. Если эта функция будет внедрена, пользователи iPhone с USB-C смогут не только транслировать изображение, но и размещать отдельные окна на большом экране — что пригодится для работы, презентаций или просмотра медиа.

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