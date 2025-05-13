Apple внедрит ИИ в iOS 19 для экономии заряда iPhone — как это будет работать

Apple планирует использовать ИИ для экономии заряда iPhone
Apple готовит к релизу iOS 19 функцию на базе искусственного интеллекта, которая будет заботиться об экономном использовании энергии. Как сообщается, новый инструмент будет анализировать данные о том, как владелец пользуется смартфоном, и при необходимости ограничивать активность отдельных программ, чтобы они не "тянули" заряд напрасно.
Об этом пишет The Verge.
Как искусственный интеллект будет следить за энергопотреблением программ
По информации источников, система будет использовать массивы анонимизированных показателей батареи, собранные с iPhone, чтобы отслеживать типичные сценарии и прогнозировать моменты, когда стоит уменьшить энергопотребление определенных функций или приложений. Подобный подход Apple заимствует у Google: еще в 2018 году Android получил Adaptive Battery, который с помощью машинного обучения определяет, какие программы можно "усыпить" в фоновом режиме.
Кроме гибкого регулирования фонового режима, iOS 19, по словам Bloomberg, покажет на заблокированном экране индикатор с приблизительным временем до полного заряда. Главным бенефициаром нововведения станет будущий iPhone 17 Air — ожидается, что это будет самый тонкий смартфон компании, а его компактный аккумулятор потребует особенно бережливого подхода. Впрочем, инструмент энергоэффективности будет доступен всем устройствам, которые получат iOS 19.
Обновление по традиции представят разработчикам на конференции WWDC в июне, а широкой общественности его выпустят осенью. По слухам, iOS 19 принесет масштабные изменения в дизайне интерфейса, однако детали компания пока не раскрывает.
Напомним, в одном из будущих обновлений iOS 19 появится новая удобная функция: информация для авторизации в публичных Wi-Fi сетях будет автоматически синхронизироваться между всеми устройствами Apple. Это означает, что достаточно пройти аутентификацию на одном гаджете, и все остальные подключатся к сети автоматически.
Также мы писали, что, согласно предыдущим утечкам, в iOS 19 Apple может реализовать поддержку внешних мониторов в режиме расширенного рабочего стола. Если эта функция будет внедрена, пользователи iPhone с USB-C смогут не только транслировать изображение, но и размещать отдельные окна на большом экране — что пригодится для работы, презентаций или просмотра медиа.
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