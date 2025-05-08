Більше енергії, менше компромісів — якою буде нова ера акумуляторів у смартфонах

Стан зарядку акумулятора на екрані смартфона. Фото: Unsplash

У 2025 році виробники нарешті розривають компроміс між потужністю та автономністю: моделі з акумуляторами понад 6000 мАг упевнено виходять у мейнстрим. Просунуті силікон-вуглецеві елементи живлення дозволили поєднати тривалу роботу без підзарядки з тонким корпусом і швидкою зарядкою.

Про це пише Gizmochina.

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"Батарейна тривога" давно стала реальністю для геймерів, контент-мейкерів і всіх, хто активно користується 5G-мережею, екранами з високою частотою оновлення та ШІ-застосунками. Звичне підстрахування у вигляді швидкої зарядки буває незручним, тож акумулятор великої місткості перестав бути нішовою фішкою і перетворився на щоденну потребу.

Цього тижня Realme показала концепт-смартфон із батареєю 10 000 мАг у корпусі завтовшки 8,5 мм і вагою 212 г. Досягти такої щільності енергії — 887 Вт-год/л — вдалося завдяки силікон-анодній технології та "Mini Diamond Architecture": материнська плата шириною лише 23,4 мм дала місце для елемента живлення, а потрійний процес холодного пресування захищає від розбухання. Девайс підтримує 100 Вт заряджання.

Тенденція ширша за один бренд. Xiaomi вже впровадила силікон-вуглецеві елементи у серії, де новий Redmi Turbo 4 Pro несе на борту 7550 мАг, що ще недавно здавалося недосяжним для тонкого продуктивного смартфона. Vivo, iQOO, Oppo, Infinix та Realme підтягують місткість до 6500-7000 мАг навіть у флагманах, а гнучкі "клавфліпи", які до 2023 року ледь перевищували 4000 мАг, тепер отримують значно більші батареї.

Apple і Samsung поки обходяться програмними оптимізаціями та власними чипами, утримуючи скромніші показники місткості. Але коли конкуренти доводять, що 6000 мАг не обов'язково робить гаджет "цеглиною", очікування користувачів швидко змінюються.

В умовах, де на смартфоні вже звично рендерити відео або запускати локальні ШІ-моделі, головним стає запас енергії. Силікон-вуглецеві батареї відкрили шлях до тонких і водночас "довгограючих" пристроїв, тож у 2025 році справді "більше — означає краще".

Нагадаємо, у світі, де бездротові технології вже давно стали нормою, багато користувачів очікують повної відмови від кабелів і в зарядних пристроях. Проте бездротова зарядка не завжди виявляється настільки зручною, як обіцяє реклама: на практиці вона часто поступається традиційному дротовому способу як у швидкості, так і в надійності.

Також ми писали, що компанія Infinix презентувала на виставці MWC 2025 незвичайну концепцію смартфона із задньою панеллю, повністю покритою сонячними батареями. У лабораторних умовах її потужність сягала близько 2 Вт. І хоча ідея має перспективний вигляд — адже навіть найкращі телефони працюють автономно лише кілька днів — серед Android-виробників поки що не з'явилося серійних моделей із подібним рішенням.