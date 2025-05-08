Больше энергии, меньше компромиссов — какой будет новая эра аккумуляторов в смартфонах

Состояние зарядки аккумулятора на экране смартфона. Фото: Unsplash

В 2025 году производители наконец-то разрывают компромисс между мощностью и автономностью: модели с аккумуляторами свыше 6000 мАч уверенно выходят в мейнстрим. Продвинутые силикон-углеродные элементы питания позволили совместить длительную работу без подзарядки с тонким корпусом и быстрой зарядкой.

Об этом пишет Gizmochina.

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"Батарейная тревога" давно стала реальностью для геймеров, контент-мейкеров и всех, кто активно пользуется 5G-сетью, экранами с высокой частотой обновления и ИИ-приложениями. Привычная подстраховка в виде быстрой зарядки бывает неудобной, поэтому аккумулятор большой емкости перестал быть нишевой фишкой и превратился в ежедневную потребность.

На этой неделе Realme показала концепт-смартфон с батареей 10 000 мАч в корпусе толщиной 8,5 мм и весом 212 г. Достичь такой плотности энергии — 887 Вт-ч/л — удалось благодаря силикон-анодной технологии и "Mini Diamond Architecture": материнская плата шириной всего 23,4 мм дала место для элемента питания, а тройной процесс холодного прессования защищает от разбухания. Девайс поддерживает 100 Вт зарядки.

Тенденция шире одного бренда. Xiaomi уже внедрила силикон-углеродные элементы в серии, где новый Redmi Turbo 4 Pro несет на борту 7550 мАч, что еще недавно казалось недостижимым для тонкого производительного смартфона. Vivo, iQOO, Oppo, Infinix и Realme подтягивают емкость до 6500-7000 мАч даже во флагманах, а гибкие "клавфлипы", которые до 2023 года едва превышали 4000 мАч, теперь получают значительно большие батареи.

Apple и Samsung пока обходятся программными оптимизациями и собственными чипами, удерживая более скромные показатели емкости. Но когда конкуренты доказывают, что 6000 мАч необязательно делает гаджет "кирпичом", ожидания пользователей быстро меняются.

В условиях, где на смартфоне уже привычно рендерить видео или запускать локальные ИИ-модели, главным становится запас энергии. Силикон-углеродные батареи открыли путь к тонким и одновременно "долгоиграющим" устройствам, поэтому в 2025 году действительно "больше — значит лучше".

Напомним, в мире, где беспроводные технологии уже давно стали нормой, многие пользователи ожидают полного отказа от кабелей и в зарядных устройствах. Однако беспроводная зарядка не всегда оказывается настолько удобной, как обещает реклама: на практике она часто уступает традиционному проводному способу как в скорости, так и в надежности.

Также мы писали, что компания Infinix презентовала на выставке MWC 2025 необычную концепцию смартфона с задней панелью, полностью покрытой солнечными батареями. В лабораторных условиях ее мощность достигала около 2 Вт. И хотя идея выглядит перспективной — ведь даже лучшие телефоны работают автономно всего несколько дней — среди Android-производителей пока не появилось серийных моделей с подобным решением.