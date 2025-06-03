Які застосунки вбивають батарею Android та iOS — 5 кроків, щоб все виправити

Застосунки на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Висока автономність смартфона залишається одним із головних критеріїв для більшості користувачів, проте окремі застосунки здатні стрімко розряджати акумулятор. Деякі з них споживають найбільше енергії.

Про це пише OBOZ.ua.

Реклама

Читайте також:

Як соціальні мережі, геолокація та ігри з'їдають заряд

Соціальні платформи й месенджери на зразок Facebook, Instagram, Messenger, Snapchat, WhatsApp, TikTok і Telegram постійно синхронізують дані, надсилають сповіщення та, нерідко, відстежують місцеперебування, через що працюють у фоновому режимі майже безперервно, швидко спустошуючи батарею.

Додатки з активним використанням геолокації — серед них Google Maps, Waze, Uber або Bolt, а також фітнес-трекінгові Runkeeper і Strava чи сімейний сервіс Life360 — також невпинно звертаються до GPS-модуля, що додатково навантажує акумулятор. Не відстають і ресурсомісткі мобільні ігри:

Genshin Impact;

PUBG Mobile;

Call of Duty Mobile;

Fortnite;

Asphalt 9.

Ці застосунки активно залучають процесор і графічний модуль, змушуючи систему працювати на межі можливостей.

Відеоконференції у Zoom, Google Meet або Skype, знімання Stories та Reels в Instagram чи TikTok, а також AR-фільтри у Snapchat потребують постійного доступу до камери й мікрофона, що помітно скорочує час автономної роботи. Перебираючи файли електронною поштою чи резервуючи фотографії, Gmail, Outlook, Dropbox, Google Drive, OneDrive та Google Фото тримають канал синхронізації відкритим, а потокові сервіси YouTube, Netflix, Spotify, Twitch і Apple Music активно використовують мобільний інтернет і дисплей на високій яскравості.

Щоб скоротити споживання енергії, варто систематично перевіряти, які програми залишаються активними у фоновому режимі. Допоможе також обмеження фонової діяльності в налаштуваннях Android або iOS, вимкнення геолокації, коли вона не потрібна, зниження яскравості екрана або перехід у темний режим, своєчасне закриття ігор та інших "важких" додатків, а в разі потреби — увімкнення системного режиму енергоощадження.

Нагадаємо, користувачі смартфонів нерідко стикаються з повідомленнями на зразок: "Місце у сховищі вичерпано", "Недостатньо пам'яті" або "Неможливо зберегти фото". У таких випадках пристрій не лише блокує завантаження файлів і встановлення застосунків, а й починає працювати повільніше або нестабільно.

Також ми писали, що чимало людей запускають застосунок Google виключно для пошуку інформації. Хоча він насправді містить низку корисних інструментів, які здатні значно полегшити виконання щоденних завдань і зробити користування смартфоном ще комфортнішим.